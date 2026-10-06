Родичі знайшли моторошну знахідку у будинку покійної жінки / © pexels.com

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У США родичі після смерті жінки прибирали будинок. Під час цього у морозилці вони знайшли труп чоловіка.

Про це пише thesun.co.uk.

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Росс Паскуран ймовірно помер ще 2018 року. Це стало відомо цього літа після того, як його дружина Шеріл Енн Макдональд-Паскуан померла від природних причин у червні 2025 року.

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Шоковані родичі натрапили на тіло її чоловіка, коли прибирали її будинок у Джуно, штат Аляска.

Люди викликали поліцію. Останки чоловіка були загорнуті у брезент та зберігались у морозильній камері. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік помер природньою смертю.

Слідчі заявили, що Макдональд-Паскуан продовжувала звертатися за допомогою на ім’я чоловіка аж до своєї смерті. Це були виплати соціального забезпечення, чеки на дивіденди Постійного фонду Аляски та пенсійні виплати.

Слідчі заявили, що Макдональд-Паскуан самостійно вигадала схему приховування смерті свого чоловіка. Зникнення Росса Шеріл пояснювала тим, що він перебуває у будинку для літніх людей в іншому місті.

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Справу про злочин закрили через смерть підозрюваної.

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