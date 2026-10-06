Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль снова прибег к угрозам из — за расширения военного присутствия НАТО у границ России.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

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В Москве изрядно запаниковали из-за решения литовского Сейма отказаться от запрета на размещение на территории страны иностранных военных баз и ядерного оружия. По словам Пескова, такие действия Риги якобы заставит Кремль «принять ответные меры».

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Песков также заявил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам Москва будет восприниматься как «шаг к эскалации». Мол, размещение ядерного оружия в соседней с РФ стране будет якобы создавать дополнительную угрозу.

Песков заявил, что Россия «будет вынуждена принимать все необходимые меры» для обеспечения собственной безопасности.

Угроза РФ для НАТО — что известно

Издание Wiadomosci писало о том, что РФ может готовить крымский сценарий для стран Балтии. В частности, Кремль снова использует риторику о «защите» русскоязычного населения.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Москва рассматривает возможность использования гражданских судов и контейнеровозов в Средиземном море для запуска ударных дронов типа Гербера по территории Испании, Франции и Италии.

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В то же время генеральная прокуратура России официально обвинила граждан стран Балтии в якобы «приспешничестве нацистской Германии». Мол, это принципиально для защиты государственных интересов РФ.

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