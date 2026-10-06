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- Украина
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Россияне готовят массированный удар — Зеленский сообщил о данных разведки
Владимир Зеленский провел расширенный селектор с военным командованием и чиновниками, на котором разведка доложила о подготовке российских окупантов к новому массированному удару.
Разведка получила новые данные о подготовке российских войск к очередному массированному удару по территории Украины. Силы обороны и профильные службы уже развертывают первоочередные меры по противодействию угрозе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора с чиновниками, военными и руководителями ключевых служб.
«Провел селектор с чиновниками, военными и всеми ключевыми службами. Получили сегодня обновленную информацию от разведки по подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются», — подчеркнул глава государства.
По словам президента, во время совещания особое внимание было уделено распределению сил и средств противовоздушной обороны вокруг критических объектов инфраструктуры.
«Министр обороны и командующий Воздушными Силами доложили о распределении средств защиты неба и организации рубежей прикрытия определенных ключевых объектов. Необходимую амуницию для F-16, средства перехвата, противоракеты снабжаем. Сложнее всего с антибаллистикой, и наличие этой поставки зависит исключительно от партнеров. Работаем с ними в ежедневном режиме», — подчеркнул Зеленский.
Глава государства также отметил оперативную работу ГСЧС во время ликвидации последствий очередных российских преступлений, ведь за последние сутки враг нанес удары по медицинским учреждениям в Краматорске и Кривом Роге.
Кроме того, участники селектора подробно рассмотрели меры по защите транспортной системы Украины.
«Правительственные чиновники вместе с представителями областных властей подготовили дополнительные логистические решения в ответ на российскую операцию против украинской логистики. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей!» — резюмировал президент.
Напомним, ранее аналитики ISW предупредили о том, что Россия начала запускать по Украине модернизированные, еще более опасные дроны: под прицелом теперь не только мосты. Оккупанты модифицировали дроны «Герань» и «Молния» американской электроникой и новыми боеголовками, чтобы уничтожать украинские мосты, локомотивы и логистику перед зимней кампанией ударов.