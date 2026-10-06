Зеленский провел селекторное совещание / © Владимир Зеленский

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Разведка получила новые данные о подготовке российских войск к очередному массированному удару по территории Украины. Силы обороны и профильные службы уже развертывают первоочередные меры по противодействию угрозе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора с чиновниками, военными и руководителями ключевых служб.

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«Провел селектор с чиновниками, военными и всеми ключевыми службами. Получили сегодня обновленную информацию от разведки по подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются», — подчеркнул глава государства.

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По словам президента, во время совещания особое внимание было уделено распределению сил и средств противовоздушной обороны вокруг критических объектов инфраструктуры.

«Министр обороны и командующий Воздушными Силами доложили о распределении средств защиты неба и организации рубежей прикрытия определенных ключевых объектов. Необходимую амуницию для F-16, средства перехвата, противоракеты снабжаем. Сложнее всего с антибаллистикой, и наличие этой поставки зависит исключительно от партнеров. Работаем с ними в ежедневном режиме», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил оперативную работу ГСЧС во время ликвидации последствий очередных российских преступлений, ведь за последние сутки враг нанес удары по медицинским учреждениям в Краматорске и Кривом Роге.

Кроме того, участники селектора подробно рассмотрели меры по защите транспортной системы Украины.

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«Правительственные чиновники вместе с представителями областных властей подготовили дополнительные логистические решения в ответ на российскую операцию против украинской логистики. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей!» — резюмировал президент.

Напомним, ранее аналитики ISW предупредили о том, что Россия начала запускать по Украине модернизированные, еще более опасные дроны: под прицелом теперь не только мосты. Оккупанты модифицировали дроны «Герань» и «Молния» американской электроникой и новыми боеголовками, чтобы уничтожать украинские мосты, локомотивы и логистику перед зимней кампанией ударов.

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