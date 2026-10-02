Россияне модернизировали «Искандеры» / © Associated Press

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Россияне, вероятно, модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их обновленными средствами обмана противовоздушной обороны. Обновленная технология позволяет выпускать в воздух специальные ложные цели при полете ракеты.

Об этом в эфире «Київ24» отметил главный редактор портала «Милитарный» Михаил Люксиков.

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Россияне, вероятно, модернизировали ракеты «Искандер»

Благодаря ложным целям радиолокационные станции украинской ПВО вместо одной реальной цели фиксируют на экранах сразу несколько воздушных объектов. Это существенно усложняет распознавание и перехват ракет.

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Похожее решение враг применял и раньше, но потом приостановил его использование. Пока же оккупанты, вероятно, устранили недостатки и снова вернулись к этой практике.

«Ракета „Искандер“ была изначально оборудована для отстрела фальшивых целей. В процессе применения по Украине неоднократно фиксировались ложные цели. За ободком ракетного двигателя можно было видеть подходящие места для отстрела. Потом россияне модернизировали, отказались от таких ловушек», — говорит Люксиков.

В случае, если россияне снова применяют ложные цели в ракетах «Искандер» при атаке, это может означать, что они доработали свою идею и вернули ее к применению.

По словам эксперта, россияне добиваются максимального эффекта поражения.

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Россия сформировала запас 10 тысяч «Шахедов»

Напомним, Россия сформировала существенные запасы базовых поршневых дронов «Шахед», объемы производства которых достигли около 2000 единиц в месяц. По данным источников в Силах обороны, по состоянию на прошлую неделю на вражеских складах могло находиться ориентировочно 10 тысяч таких БпЛА.

Увеличить выпуск удалось из-за сворачивания сборки реактивной версии «Герань-3» и перенаправления деталей. Увеличение запасов задерживается из-за дефицита китайских турбореактивных моторов, собственное производство которых РФ только собирается наладить.

В ходе атак враг комбинирует реактивные и классические дроны, выпуская их небольшими волнами по несколько единиц подряд. Такая тактика растягивает воздушную угрозу на многие часы и истощает украинскую ПВО.

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