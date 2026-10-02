Запуск украинской баллистической ракеты FP-7 / © скриншот с видео

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Украина впервые успешно применила в боевых условиях собственную баллистическую ракету FP-7, которую трудно перехватить. Несмотря на ограниченные производственные мощности, этот шаг ставит Украину в ряд с ведущими военными государствами мира.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

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Украина впервые применила баллистическую ракету против российской цели прямо в боевых условиях. Ракета FP-7 может сделать Украину одним из немногих государств, обладающих собственными возможностями по производству баллистического вооружения. В то же время нет информации о результатах первого боевого применения ракеты.

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По сравнению с дальнобойными беспилотниками, которые Украина в большинстве своем использует для атак по целям в России, баллистическая ракета имеет значительно большую ударную мощность. Однако возможности украинского оборонно-промышленного комплекса могут ограничивать темпы серийного производства FP-7. Поэтому первое применение ракеты может иметь прежде всего символическое значение, хотя одновременно демонстрирует восстановление украинских ракетных способностей.

Украинская оборонная промышленность, которая в значительной степени пришла в упадок после распада Советского Союза, за годы полномасштабной войны существенно развилась.

«Баллистическая ракета собственного производства, созданная в рекордно короткие сроки во время войны, была применена на поле боя», — сказала генеральная директор компании Fire Point Ирина Терех, которая изготовила эту ракету.

Баллистические ракеты после запуска набирают значительную высоту, а затем возвращаются в атмосферу и двигаются к цели на скорости в несколько миль в секунду. Такая траектория и высокая скорость усложняют их перехват. Кроме того, баллистические ракеты обычно способны нести более мощные боевые части, чем многие другие виды ракетного вооружения и беспилотников.

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Какие возможности получит Украина благодаря собственной баллистике

Наличие собственных баллистических ракет потенциально расширяет возможности Украины по поражению защищенных российских объектов, в частности, бункеров, мостов и зданий, которые сложнее эффективно повредить с помощью дронов.

Россия уже неоднократно применяла баллистические ракеты для ударов по Украине, нанося значительные разрушения. В то же время, украинские запасы американских комплексов Patriot и ракет-перехватчиков к ним, способных противодействовать таким целям, остаются ограниченными.

Баллистические ракеты также создали серьезные вызовы для Израиля, США и стран Персидского залива во время атак со стороны Ирана. Для их перехвата страны использовали значительные запасы дорогих ракет-перехватчиков, однако даже это не гарантировало полной защиты от таких ударов.

Баллистическая ракета FP-7 — характеристики

Согласно информации на сайте Fire Point, баллистическая ракета FP-7 способна подниматься на высоту до 37 миль, или около 60 км, а ее дальность составляет примерно 155 миль — около 250 км. Масса боевой части превышает 440 фунтов, то есть около 200 кг. Это более чем в три раза больше веса боевой части дальнобойного беспилотника FP-1 производства этой же компании.

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Где именно была применена украинская баллистика

Осведомленный с ситуацией собеседник WSJ, сообщил, что во время атаки 1 октября ракетой поразили цель на временно оккупированной территории Украины.

Теперь Украина вошла в список приблизительно десяти государств, имеющих возможности производить баллистические ракеты. Среди них США, Китай, Франция, Иран и Россия.

Создание баллистических ракет требует значительных финансовых затрат. В частности, из-за сложных систем наведения и специальных конструкционных материалов, которые должны выдерживать экстремальные температуры при возвращении ракеты в атмосферу и падении к цели.

В то же время, украинский оборонно-промышленный комплекс уже производит современные БпЛА для воздушных, наземных и морских операций, а также технологии для подавления сигналов. Кроме того, Украина производит собственные гаубицы и имеет на вооружении два типа крылатых ракет.

Украине не хватает производственных мощностей для производства ракет

Однако представители оборонной отрасли отмечают, что украинским производителям не хватает средств и производственных возможностей для выпуска вооружений в необходимых масштабах. В частности, крылатые ракеты «Нептун» и «Фламинго» уже использовались для поражения ряда важных российских объектов, однако из-за ограниченных объемов производства их применение остается нечастым.

Параллельно с FP-7 в Украине реализовывалась другая программа разработки баллистической ракеты. Она также столкнулась с проблемами, хотя испытания ракеты проводились еще в 2024 году. Украинские чиновники тогда сообщали о нехватке производственных мощностей и финансирования для развития программы.

У российской оборонной промышленности таких ограничений нт. Только в июле РФ совершила 195 запусков баллистических и гиперзвуковых ракет — это самое большое количество за весь период войны.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении в бою новой отечественной тактической баллистической ракеты FP-7. Глава государства пообещал запуск таких ракет в серийное производство. Детали по поводу технических характеристик, дальности и цели официально пока не разглашались.

К слову, еще в августе бывший министр обороны Михаил Федоров заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты, поразившей цель без отклонений. Федоров также выразил мнение, что лучшим способом остановить российские удары является уничтожение вражеских пусковых команд с помощью собственной баллистики уже через несколько минут после вражеского запуска. Экс-министр информировал, что проект нуждается в завершении испытаний и переходе к боевому использованию.

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