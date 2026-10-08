Обвалився семиповерховий будинок, три поверхи під завалами: є загиблі

Інцидент стався сьогодні близько 05.40 / © Getty Images

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У Стамбулі обвалився семиповерховий житловий будинок. Як повідомив губернатор провінції Давут Ґюль, під завалами є люди. За останніми даними, загинули двоє осіб.

Про це пише CNN.

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Будинок збудований 1987 року, у 12 квартирах проживають 33 особи, уточнив Гюль. Є ризик обвалення інших поверхів.

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Робота рятувальників на місці обвалення триває. Трьох людей визволено з-під завалів — серед врятованих — підліток 14 років. Усіх постраждалих доправлено до лікарні.

На місце події направлено численні пошуково-рятувальні загони / © Getty Images

Нагадаємо, у Стамбулі раптово обвалився триповерховий житловий будинок, стіна якого упала просто на проїжджу частину вулиці. За попередніми даними місцевої влади, одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Серед постраждалих — 6-місячна дівчинка.

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