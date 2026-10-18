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- Війна
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РФ вдарила по критичній інфраструктурі великого обласного центру: подробиці
У Дніпрі пролунали вибухи: російські війська вдарили по об’єкту критичної інфраструктури.
Російські війська знову атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Ворожий удар по Дніпру: що повідомили в ОВА
За словами голови Дніпропетровської ОВА, під атакою опинився об’єкт критичної інфраструктури.
«Ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі», — повідомив Ганжа.
Він також зазначив, що дані про постраждалих перевіряють.
«Інформацію про постраждалих уточнюємо», — додав очільник ОВА.
Вибухи у Дніпрі та попередження Повітряних сил
Місцеві пабліки писали про серію вибухів у місті. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про повітряні цілі, які рухалися в напрямку Дніпра з південного заходу.
«Бандеролі курсом на Дніпро з південного заходу», — йшлося в повідомленні Повітряних сил.
Нагадаємо, ТСН.ua писав, що ввечері 17 жовтня російські війська також атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав.