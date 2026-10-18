Уряд продасть два великі українські банки: хто потрапить до списку

Уряд продасть два великі українські банки

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В уряді дали офіційний старт підготовці до приватизації двох великих банків — «Сенс Банку» та «Укргазбанку». Для цього створили спеціальну комісію, яка опікуватиметься питанням продажу державних пакетів акцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Уряд продасть «Сенс Банк» та «Укргазбанк»

До спеціальної комісії матимуть змогу долучатися фахівці з міжнародних фінансових організацій, а також представники інституцій Європейського Союзу.

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Новоствореній структурі довірили повний спектр організаційних завдань: від визначення порядку проведення майбутніх конкурсів до ухвалення рішень щодо допуску потенційних покупців.

Вона також погоджуватиме початкову вартість торгів на основі висновків залучених фахівців, визначатиме переможців і підсумкову ціну угоди, після чого передаватиме відповідні рішення на розгляд і затвердження уряду.

У Міністерстві фінансів уже обрали двох радників для банків.

«Завдання — створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків», — написав Корецький.

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Sense Bank вирішили продати: останні новини

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення активізувати процес приватизації державного Sense Bank, який фігурує в розслідуванні НАБУ та САП у справі «Мідас». Міністерство фінансів отримало доручення пришвидшити підготовку фінустанови до продажу, який має відбутися максимально прозоро й конкурентно за участю міжнародного інвестиційного радника.

Паралельно Мінфін разом із Національним банком мають забезпечити належне корпоративне управління та розв’язати накопичені проблеми банку. Отримані від приватизації кошти планують спрямувати на підтримку Сил оборони України та забезпечення їхніх потреб.

Прем’єр-міністр наголосив на символізмі того, що ресурси від продажу націоналізованих російських активів підуть на оборону держави.

Активізація продажу банку відбувається на тлі розслідування НАБУ та САП, зокрема спецоперації «Форест Гамп», яка викрила злочинну організацію за участю колишніх і чинних посадовців. За даними слідства, її фігуранти намагалися встановити контроль над Sense Bank та легалізувати 150 млн грн готівки, частина з яких пішла на внесення застави за одного з учасників справи «Мідас» — імовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

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