Сергій Корецький / © Associated Press

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Уряд вирішив активізувати процес продажу державного Sense Bank, який фігурує в розслідуванні НАБУ та САП, пов’язаному зі справою «Мідас».

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, Міністерство фінансів отримало доручення пришвидшити підготовку банку до приватизації.

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«Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank», — написав Корецький.

Прем’єр наголосив, що продаж має відбутися максимально прозоро й конкурентно.

«Залученість до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс максимально прозорим, конкурентним, а отже, ефективним», — зазначив він.

Паралельно Мінфін разом із Національним банком, за словами Сергія Корецького, мають вирішити накопичені у фінустанові проблеми та забезпечити належне корпоративне управління.

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Він також повідомив, що кошти від продажу банку планують спрямувати на потреби Сил оборони України.

«Буде дуже символічно, коли кошти від продажу націоналізованих російських активів, як-от Sense Bank, підуть на підтримку Сил оборони та забезпечення їхніх потреб», — наголосив прем’єр-міністр.

Яка роль Sense Bank у розслідуванні НАБУ

Рішення про активізацію продажу Sense Bank з’явилося на тлі розслідування НАБУ та САП. 19 серпня правоохоронці повідомили про проведення спецоперації «Форест Гамп» і викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, могли входити чинні й колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи.

За даними слідства, учасники схеми намагалися встановити контроль над Sense Bank, а також легалізувати 150 млн грн готівки.

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НАБУ стверджує, що кошти через рахунки підконтрольних підприємств вводили в легальний обіг, після чого їх використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас», ймовірно, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Нагадаємо, що під час розгляду питання про запобіжний захід колишньому нардепу Максиму Микитасю прокурор САП назвав низку осіб, які згадуються у матеріалах провадження.

Серед них — колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, народний депутат Вадим Столар, бізнесмен Василь Астіон, а також колишні керівники державного Sense Bank Микола Гладищенко та Олег Ступак і начальниця департаменту банку Людмила Снігур.

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