Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития, но есть условия

Франция предоставит Украине 200 млн. евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд. евро.
Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, но эти средства могут быть использованы на конкретные проекты развития и только после согласования французской стороны.
Об этом отметил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает пресс-служба ОП.
"Сегодня ( 8 февраля – ред. ) президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 миллиарда евро программного финансирования", – сказал он .
Как пояснил Ростислав Шурма, Министерство экономики и финансов Франции предоставит Украине 200 млн. евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд. евро. Под эти гарантии Украина сможет получить кредиты в банках Франции на льготных условиях.
"Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.
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