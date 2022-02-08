Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития, но есть условия

Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития, но есть условия

Франция предоставит Украине 200 млн. евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд. евро.

Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, но эти средства могут быть использованы на конкретные проекты развития и только после согласования французской стороны.

Об этом отметил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает пресс-служба ОП.

"Сегодня ( 8 февраля – ред. ) президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 миллиарда евро программного финансирования", – сказал он .

Как пояснил Ростислав Шурма, Министерство экономики и финансов Франции предоставит Украине 200 млн. евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд. евро. Под эти гарантии Украина сможет получить кредиты в банках Франции на льготных условиях.

"Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

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