Франція надасть Україні 1,2 млрд євро на проєкти розвитку, але є умови

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро на проєкти розвитку, але є умови

Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро.

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, але ці кошти можуть бути використані на конкретні проєкти розвитку і лише після погодження французької сторони.

Про це наголосив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє пресслужба ОП.

"Сьогодні (8 лютого - ред.) президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу французька сторона виділяє ще 1,2 мільярда євро програмного фінансування", – сказав він.

Як пояснив Ростислав Шурма, Міністерство економіки та фінансів Франції надасть Україні 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії Україна зможе отримати кредити у банках Франції на пільгових умовах.

"Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників", – підкреслив він.

Раніше повідомляли, що президент Франції Емануель Макрон на брифінгу за підсумками переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським зазначив, що ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

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