"Укрзалізниця" уклала меморандум про розуміння з Alstom: анонсовано поставку локомотивів на 900 млн євро

"Укрзалізниця" уклала меморандум про розуміння з Alstom: анонсовано поставку локомотивів на 900 млн євро

Україна та Франція домовилися про постачання 130 локомотивів Alstom.

Французька компанія Alstom та "Укрзалізниця" підписали угоду про взаєморозуміння щодо постачання 130 локомотивів компанії Alstom.

Це сталося під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України 8 лютого.

Підписали угоду голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін та гендиректор Alstom Анрі Пупар-Лафарж. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що сторони фіналізували домовленості та перевели у практичну стадію реалізацію проєкту щодо постачання 130 локомотивів кампанії Alstom на суму 900 млн євро.

"Сьогодні ми фіналізували домовленості та перевели у практичну стадію реалізацію дуже важливого проєкту щодо постачання 130 локомотивів кампанії ALSTOM на суму 900 млн євро", - сказав Зеленський.