"Оскар-2022": номінанти 94-ї кінопремії

Церемонія нагородження відбудеться вже 27 березня.
Вручення головної кінопремії "Оскар" – найбільш очікувана подія року у світі кінематографа.
Так, 94-та церемонія відбудеться у ніч проти 27 березня. Тим часом Академія кінематографічних мистецтв і наук оголошує номінантів.
За статуетку претенденти на перемогу боротимуться у 24 номінаціях. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути імена щасливчиків, які потрапили до списку номінантів та мають всі шанси отримати нагороду.
Номінанти на премію "Оскар-2022":
Найкраща жіноча роль другого плану
- Джессі Баклі ("Незнайома донька")
- Аріана Дезобе ("Вестсайдська історія")
- Джуді Денч ("Белфаст")
- Кірстен Данст ("Влада пса")
- Онжаню Елліс ("Король Річард")
Найкращий костюм
- "Круелла"
- "Сірано"
- "Дюна"
- "Алея жахів"
- "Вестсайдська історія"
Найкращий звук
- "Белфаст"
- "Дюна"
- "007: Не час помирати"
- "Влада пса"
- "Вестсайдська історія"
Найкращий адаптований сценарій
- "Кода"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Дюна"
- "Незнайома дочка"
- "Влада пса"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Белфаст"
- "Не дивіться нагору"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Гірша людина на світі"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Справи мистецтва"
- "Бестія"
- "Боксбалет"
- "Робін Робін"
- "Склоочисник"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Ала Качуу – Бери та біжи"
- "Сукня"
- "Довге прощання"
- "У моїх думках"
- "Будь ласка, тримайся"
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Кіаран Хайндс ("Белфаст")
- Трой Костур ("Кода")
- Дж. К. Сіммонс ("У ролі Рікардо")
- Джессі Племонс ("Влада пса")
- Коді Сміт-Макфі ("Влада пса")
Найкращий монтаж фільму
- "Не дивіться нагору"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "Тік-так, бум!"
- "Влада пса"
Найкращий грим та зачіски
- "Поїздка в Америку 2"
- "Круелла"
- "Дюна"
- "Очі Таммі Фей"
- "Дім Ґуччі"
Найкращий анімаційний фільм
- "Енканто"
- "Втеча"
- "Лука"
- "Мітчелли проти машин"
- "Рая та останній дракон"
Найкраща оригінальна пісня
- Be Alive – "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"
- Dos Oruguitas – "Енканто"
- Down To Joy – "Белфаст"
- No Time To Die – "007: Не час помирати"
- Somehow You Do – "Чотири добрі дні"
Найкращий документальний короткометражний фільм
- "Виразний"
- "Відведи мене додому"
- "Королева баскетболу"
- "Три пісні для Беназір"
- "Коли ми були хуліганами"
Найкращий документальний повнометражний фільм
- "Вознесіння"
- "Аттика"
- "Втікати"
- "Літо душі"
- "Написання з вогнем"
Найкращі візуальні ефекти
- "Дюна"
- "Персонаж"
- "007: Не час помирати"
- "Шан-Чі та легенда десяти кілець"
- "Людина-павук: Додому шляху нема"
Найкраща операторська робота
- "Дюна"
- "Алея жахів"
- "Влада пса"
- "Макбет"
- "Вестсайдська історія"
Доповнюється...