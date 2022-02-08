"Оскар-2022": номінанти 94-ї кінопремії

Церемонія нагородження відбудеться вже 27 березня.

Вручення головної кінопремії "Оскар" – найбільш очікувана подія року у світі кінематографа.

Так, 94-та церемонія відбудеться у ніч проти 27 березня. Тим часом Академія кінематографічних мистецтв і наук оголошує номінантів.

За статуетку претенденти на перемогу боротимуться у 24 номінаціях. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути імена щасливчиків, які потрапили до списку номінантів та мають всі шанси отримати нагороду.

Getty Images

Номінанти на премію "Оскар-2022":

Найкраща жіноча роль другого плану

Джессі Баклі ("Незнайома донька")

Аріана Дезобе ("Вестсайдська історія")

Джуді Денч ("Белфаст")

Кірстен Данст ("Влада пса")

Онжаню Елліс ("Король Річард")

Найкращий костюм

"Круелла"

"Сірано"

"Дюна"

"Алея жахів"

"Вестсайдська історія"

Найкращий звук

"Белфаст"

"Дюна"

"007: Не час помирати"

"Влада пса"

"Вестсайдська історія"

Найкращий адаптований сценарій

"Кода"

"Сядь за кермо моєї машини"

"Дюна"

"Незнайома дочка"

"Влада пса"

Найкращий оригінальний сценарій

"Белфаст"

"Не дивіться нагору"

"Король Річард"

"Лакрична піца"

"Гірша людина на світі"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Справи мистецтва"

"Бестія"

"Боксбалет"

"Робін Робін"

"Склоочисник"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Ала Качуу – Бери та біжи"

"Сукня"

"Довге прощання"

"У моїх думках"

"Будь ласка, тримайся"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіаран Хайндс ("Белфаст")

Трой Костур ("Кода")

Дж. К. Сіммонс ("У ролі Рікардо")

Джессі Племонс ("Влада пса")

Коді Сміт-Макфі ("Влада пса")

Найкращий монтаж фільму

"Не дивіться нагору"

"Дюна"

"Король Річард"

"Тік-так, бум!"

"Влада пса"

Найкращий грим та зачіски

"Поїздка в Америку 2"

"Круелла"

"Дюна"

"Очі Таммі Фей"

"Дім Ґуччі"

Найкращий анімаційний фільм

"Енканто"

"Втеча"

"Лука"

"Мітчелли проти машин"

"Рая та останній дракон"

Найкраща оригінальна пісня

Be Alive – "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"

Dos Oruguitas – "Енканто"

Down To Joy – "Белфаст"

No Time To Die – "007: Не час помирати"

Somehow You Do – "Чотири добрі дні"

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Виразний"

"Відведи мене додому"

"Королева баскетболу"

"Три пісні для Беназір"

"Коли ми були хуліганами"

Найкращий документальний повнометражний фільм

"Вознесіння"

"Аттика"

"Втікати"

"Літо душі"

"Написання з вогнем"

Найкращі візуальні ефекти

"Дюна"

"Персонаж"

"007: Не час помирати"

"Шан-Чі та легенда десяти кілець"

"Людина-павук: Додому шляху нема"

Найкраща операторська робота

"Дюна"

"Алея жахів"

"Влада пса"

"Макбет"

"Вестсайдська історія"

Доповнюється...