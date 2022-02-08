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"Оскар-2022": номінанти 94-ї кінопремії

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"Оскар-2022": номінанти 94-ї кінопремії

Getty Images

Церемонія нагородження відбудеться вже 27 березня.

Вручення головної кінопремії "Оскар" – найбільш очікувана подія року у світі кінематографа.

Так, 94-та церемонія відбудеться у ніч проти 27 березня. Тим часом Академія кінематографічних мистецтв і наук оголошує номінантів.

За статуетку претенденти на перемогу боротимуться у 24 номінаціях. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути імена щасливчиків, які потрапили до списку номінантів та мають всі шанси отримати нагороду.

© Getty Images
Getty Images

Номінанти на премію "Оскар-2022":

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Джессі Баклі ("Незнайома донька")
  • Аріана Дезобе ("Вестсайдська історія")
  • Джуді Денч ("Белфаст")
  • Кірстен Данст ("Влада пса")
  • Онжаню Елліс ("Король Річард")

Найкращий костюм

  • "Круелла"
  • "Сірано"
  • "Дюна"
  • "Алея жахів"
  • "Вестсайдська історія"

Найкращий звук

  • "Белфаст"
  • "Дюна"
  • "007: Не час помирати"
  • "Влада пса"
  • "Вестсайдська історія"

Найкращий адаптований сценарій

  • "Кода"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Дюна"
  • "Незнайома дочка"
  • "Влада пса"

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Белфаст"
  • "Не дивіться нагору"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Гірша людина на світі"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Справи мистецтва"
  • "Бестія"
  • "Боксбалет"
  • "Робін Робін"
  • "Склоочисник"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Ала Качуу – Бери та біжи"
  • "Сукня"
  • "Довге прощання"
  • "У моїх думках"
  • "Будь ласка, тримайся"

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Кіаран Хайндс ("Белфаст")
  • Трой Костур ("Кода")
  • Дж. К. Сіммонс ("У ролі Рікардо")
  • Джессі Племонс ("Влада пса")
  • Коді Сміт-Макфі ("Влада пса")

Найкращий монтаж фільму

  • "Не дивіться нагору"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "Тік-так, бум!"
  • "Влада пса"

Найкращий грим та зачіски

  • "Поїздка в Америку 2"
  • "Круелла"
  • "Дюна"
  • "Очі Таммі Фей"
  • "Дім Ґуччі"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Енканто"
  • "Втеча"
  • "Лука"
  • "Мітчелли проти машин"
  • "Рая та останній дракон"

Найкраща оригінальна пісня

  • Be Alive – "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"
  • Dos Oruguitas – "Енканто"
  • Down To Joy – "Белфаст"
  • No Time To Die – "007: Не час помирати"
  • Somehow You Do – "Чотири добрі дні"

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Виразний"
  • "Відведи мене додому"
  • "Королева баскетболу"
  • "Три пісні для Беназір"
  • "Коли ми були хуліганами"

Найкращий документальний повнометражний фільм

  • "Вознесіння"
  • "Аттика"
  • "Втікати"
  • "Літо душі"
  • "Написання з вогнем"

Найкращі візуальні ефекти

  • "Дюна"
  • "Персонаж"
  • "007: Не час помирати"
  • "Шан-Чі та легенда десяти кілець"
  • "Людина-павук: Додому шляху нема"

Найкраща операторська робота

  • "Дюна"
  • "Алея жахів"
  • "Влада пса"
  • "Макбет"
  • "Вестсайдська історія"

Доповнюється...

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