Кельтський календар дерев-2022: точні дати та властивості

Як проміжок часу в календарі друїдів використовується місячний місяць.

Кельтський календар складається з 13 місяців та заснований на місячному циклі. Кожний місяць містить 28 днів, крім одного, у якому 24 дні.

Кельти: хто це

Близькі за мовою та культурою племена, відомі в історії під ім'ям кельтів, приблизно три тисячі років тому розселилися майже по всій Європі. Їхнє перебування на континенті відзначено багатьма успіхами в галузі матеріальної культури. Фольклор чимало почерпнув із пам'яток творчості цього стародавнього народу. Герої багатьох середньовічних сказань — Трістан та Ізольда, чарівник Мерлін — всі вони були народжені фантазією кельтів. У їхніх героїчних сагах фігурують казкові лицарі Грааля Парсіфаль та Ланселот. Також сучасник кельтів Арістотель називав їх мудрими та вправними.

Кельтський календар дерев: що це

Як проміжок часу в календарі друїдів використовується місячний місяць. А як назви – дерева. На думку друїдів, кожне з них має особливу магічну силу, яка по-різному впливає на людину.

Вважається, що 365-й день – 23 грудня – називається безіменним, а деревом-покровителем його виступає ялина. Саме в цей день кельти прикрашали дерево – так і зародився звичай вбирати новорічну ялинку. Друїди надавали великого значення лісу та деревам. Вони стверджували, що кожна людина, як і дерево, має певні риси характеру, гідності та недоліки особистості.

Кельтський календар дерев-2022: точні дати

24 грудня – 20 січня – місяць берези;

21 січня – 17 лютого – місяць горобини;

18 лютого – 17 березня – місяць ясена;

18 березня – 14 квітня – місяць вільхи;

15 квітня – 12 травня – місяць верби;

13 травня — 9 червня – місяць глоду;

10 червня – 7 липня – місяць дуба;

8 липня – 4 серпня – місяць гостролиста;

5 серпня – 1 вересня – місяць горіха;

2 вересня – 29 вересня – місяць винограду;

30 вересня – 27 жовтня – місяць плюща;

28 жовтня – 24 листопада – місяць тростини;

25 листопада – 22 грудня – місяць бузини.

Кельтський календар дерев-2022: особливості

Перший місяць кельтського календаря дерев асоціюється з березою та Сонцем. Вважається, що це дерево першим прикрашає себе листям у лісі, знаменуючи початок всіх речей. Згідно з легендами, саме гілочка берези була відмітним знаком молодих друїдів або бардів, які прикріплювали її до своїх тунік. Другий місяць кельтського календаря дерев пов'язаний із горобиною. Вважалося, що горобині блискавка не страшна, і тому, як захист від злих чаклунських сил, цими деревами обсаджували всі поселення, відокремлені перехрестя, а також храми. У кельтській міфології горобина вважалася магічним деревом, яке має яскраво-червоні ягоди — своєрідну їжу богів, яку охороняє дракон. Третій місяць кельтського календаря дерев – це місяць ясена. Це дерево вважалося чаклунським, із нього вирізали магічні жезли. Персонаж міфології, морський кінь, що символізує ясен, пов'язаний з уявленнями кельтів про морських богів як про напівриби-напівконі. А четвертий місяць кельтського календаря з'єднаний із вільхою. У міфі вільха бореться у перших рядах, що говорить про властиву архетипу вільхи хоробрість. У сільській глибинці Ірландії спиляти священну вільху вважається злочином. Друїди вважали вербове дерево священним. У їхньому міфі про створення світу морський змій відклав два пурпурові яйця, в яких містилися Сонце і Земля, саме в гілках верби. Це було перше дерево-творіння, у гілках якого було висиджено всесвіт, що символізує і народження космосу, і початок земного життя. А в кельтській Ірландії вважалося, що людина, яка знищила глід, наражає себе на найбільшу небезпеку, оскільки в результаті цього могла впасти її худоба, могли померти її діти, а сама вона могла повністю розоритися. Вважається, що саме глід, дерево фей, використовувався під час ритуальних оргій, коли друїди закликали народ наслідувати родюче літо. Зауважимо, що релігія друїдів була заснована на поклонінні дубу, з яким пов'язані всі стародавні боги-громовержці. Передбачалося, що двері, зроблені саме з дуба, є найнадійнішим захистом від зла. Додамо, що згідно з кельтськими міфами гостролист або падуб — це вічнозелений брат дуба. У місячному календарі друїдів священний дуб керував світлою частиною року, що прибуває, а вічнозелений гостролист — його спадною темною частиною. Ліщина або лісовий горіх у кельтських легендах є символом мудрості, і, поїдаючи горіхи, можна було дізнатися про все, що потрібно, про мистецтво і науки. За однією з кельтських легенд, лісові горіхи впали в колодязь і стали їжею для лососів, що мешкали в ньому. Коли один герой упіймав і з'їв лосося, він негайно знайшов мудрість. Тому ліщину ще називають деревом мудрості. Десяте дерево — виноградна лоза під час збирання врожаю. Хоча історично лоза не зростала у Британії, вона представлена у мистецтві бронзового віку. Символізм спіралі був дуже важливою частиною містицизму друїдів, а спіральний символ винограду означає в їхньому ритуальному зодіаку осіннє рівнодення. Одинадцяте дерево кельтського календаря друїдів – плющ у його пору цвітіння. Плющ, як виноград, може символізувати сп'яніння. Він отруйний. Оскільки ця рослина дуже невибаглива, вона може рости навіть у тріщинах стіни або бруківки і символізує чіпкість та стійкість проти всіляких випадковостей. У плющі є і мудрість, і це одна з найсвященніших рослин, яка присвячена різним богиням. Дванадцяте дерево – очерет або калина. Очерет рубали саме в листопаді. З тростини вирізали стріли. Число 12 означає встановлену владу, що підтверджує використання очерету в Ірландії: ним криють дахи, а будинок не вважається добудованим, доки на нього не поклали дах. Тринадцятий місяць кельтського календаря дерев – це місяць бузини. Це дерево асоціюється з відьмами, росте біля води та навіть у грудні прикрашене ягодами. Місяць Бузини представляє мінливість життя і потребу постійно пристосовуватися до ситуації, що змінюється.

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