Кельтський календар дерев-2022: точні дати та властивості

Як проміжок часу в календарі друїдів використовується місячний місяць.
Кельтський календар складається з 13 місяців та заснований на місячному циклі. Кожний місяць містить 28 днів, крім одного, у якому 24 дні.
Кельти: хто це
Близькі за мовою та культурою племена, відомі в історії під ім'ям кельтів, приблизно три тисячі років тому розселилися майже по всій Європі. Їхнє перебування на континенті відзначено багатьма успіхами в галузі матеріальної культури. Фольклор чимало почерпнув із пам'яток творчості цього стародавнього народу. Герої багатьох середньовічних сказань — Трістан та Ізольда, чарівник Мерлін — всі вони були народжені фантазією кельтів. У їхніх героїчних сагах фігурують казкові лицарі Грааля Парсіфаль та Ланселот. Також сучасник кельтів Арістотель називав їх мудрими та вправними.
Кельтський календар дерев: що це
Як проміжок часу в календарі друїдів використовується місячний місяць. А як назви – дерева. На думку друїдів, кожне з них має особливу магічну силу, яка по-різному впливає на людину.
Вважається, що 365-й день – 23 грудня – називається безіменним, а деревом-покровителем його виступає ялина. Саме в цей день кельти прикрашали дерево – так і зародився звичай вбирати новорічну ялинку. Друїди надавали великого значення лісу та деревам. Вони стверджували, що кожна людина, як і дерево, має певні риси характеру, гідності та недоліки особистості.
Кельтський календар дерев-2022: точні дати
- 24 грудня – 20 січня – місяць берези;
- 21 січня – 17 лютого – місяць горобини;
- 18 лютого – 17 березня – місяць ясена;
- 18 березня – 14 квітня – місяць вільхи;
- 15 квітня – 12 травня – місяць верби;
- 13 травня — 9 червня – місяць глоду;
- 10 червня – 7 липня – місяць дуба;
- 8 липня – 4 серпня – місяць гостролиста;
- 5 серпня – 1 вересня – місяць горіха;
- 2 вересня – 29 вересня – місяць винограду;
- 30 вересня – 27 жовтня – місяць плюща;
- 28 жовтня – 24 листопада – місяць тростини;
- 25 листопада – 22 грудня – місяць бузини.
Кельтський календар дерев-2022: особливості
- Перший місяць кельтського календаря дерев асоціюється з березою та Сонцем. Вважається, що це дерево першим прикрашає себе листям у лісі, знаменуючи початок всіх речей. Згідно з легендами, саме гілочка берези була відмітним знаком молодих друїдів або бардів, які прикріплювали її до своїх тунік.
- Другий місяць кельтського календаря дерев пов'язаний із горобиною. Вважалося, що горобині блискавка не страшна, і тому, як захист від злих чаклунських сил, цими деревами обсаджували всі поселення, відокремлені перехрестя, а також храми. У кельтській міфології горобина вважалася магічним деревом, яке має яскраво-червоні ягоди — своєрідну їжу богів, яку охороняє дракон.
- Третій місяць кельтського календаря дерев – це місяць ясена. Це дерево вважалося чаклунським, із нього вирізали магічні жезли. Персонаж міфології, морський кінь, що символізує ясен, пов'язаний з уявленнями кельтів про морських богів як про напівриби-напівконі.
- А четвертий місяць кельтського календаря з'єднаний із вільхою. У міфі вільха бореться у перших рядах, що говорить про властиву архетипу вільхи хоробрість. У сільській глибинці Ірландії спиляти священну вільху вважається злочином.
- Друїди вважали вербове дерево священним. У їхньому міфі про створення світу морський змій відклав два пурпурові яйця, в яких містилися Сонце і Земля, саме в гілках верби. Це було перше дерево-творіння, у гілках якого було висиджено всесвіт, що символізує і народження космосу, і початок земного життя.
- А в кельтській Ірландії вважалося, що людина, яка знищила глід, наражає себе на найбільшу небезпеку, оскільки в результаті цього могла впасти її худоба, могли померти її діти, а сама вона могла повністю розоритися. Вважається, що саме глід, дерево фей, використовувався під час ритуальних оргій, коли друїди закликали народ наслідувати родюче літо.
- Зауважимо, що релігія друїдів була заснована на поклонінні дубу, з яким пов'язані всі стародавні боги-громовержці. Передбачалося, що двері, зроблені саме з дуба, є найнадійнішим захистом від зла.
- Додамо, що згідно з кельтськими міфами гостролист або падуб — це вічнозелений брат дуба. У місячному календарі друїдів священний дуб керував світлою частиною року, що прибуває, а вічнозелений гостролист — його спадною темною частиною.
- Ліщина або лісовий горіх у кельтських легендах є символом мудрості, і, поїдаючи горіхи, можна було дізнатися про все, що потрібно, про мистецтво і науки. За однією з кельтських легенд, лісові горіхи впали в колодязь і стали їжею для лососів, що мешкали в ньому. Коли один герой упіймав і з'їв лосося, він негайно знайшов мудрість. Тому ліщину ще називають деревом мудрості.
- Десяте дерево — виноградна лоза під час збирання врожаю. Хоча історично лоза не зростала у Британії, вона представлена у мистецтві бронзового віку. Символізм спіралі був дуже важливою частиною містицизму друїдів, а спіральний символ винограду означає в їхньому ритуальному зодіаку осіннє рівнодення.
- Одинадцяте дерево кельтського календаря друїдів – плющ у його пору цвітіння. Плющ, як виноград, може символізувати сп'яніння. Він отруйний. Оскільки ця рослина дуже невибаглива, вона може рости навіть у тріщинах стіни або бруківки і символізує чіпкість та стійкість проти всіляких випадковостей. У плющі є і мудрість, і це одна з найсвященніших рослин, яка присвячена різним богиням.
- Дванадцяте дерево – очерет або калина. Очерет рубали саме в листопаді. З тростини вирізали стріли. Число 12 означає встановлену владу, що підтверджує використання очерету в Ірландії: ним криють дахи, а будинок не вважається добудованим, доки на нього не поклали дах.
- Тринадцятий місяць кельтського календаря дерев – це місяць бузини. Це дерево асоціюється з відьмами, росте біля води та навіть у грудні прикрашене ягодами. Місяць Бузини представляє мінливість життя і потребу постійно пристосовуватися до ситуації, що змінюється.
Читайте також:
- Місячні та сонячні затемнення-2022: точні дати та вплив
- Таропрогноз на 2022 рік: що карти нам пророкують
- Містичний прогноз на 2022 рік: що руни нам пророкують
- Супермісяць 2022: дати та вплив
- Місяць без курсу-2022: у чому таїться загроза, що потрібно робити і чого краще уникати
- Уран повернувся до директного руху: що треба робити і що категорично заборонено
- Прямий рух Меркурія 2022: чим він відрізняється від ретроградного і що потрібно робити