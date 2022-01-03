Таропрогноз на 2022 рік: що карти нам віщують

Карти Таро знаю відповіді на наші найпотаємніші бажання.

Карти Таро уже тривалий час існують разом з людством. Вони можуть дати відповіді на запитання, які дуже нас хвилюють. Тому не бійтеся звертатися до цього чудового засобу для ворожіння. Дізнайтеся, що очікує вас протягом 2022 року за допомогою тарологічного прогнозу на рік від езотерикині Олени Кузьмич.

Січень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Місяць"

Січень 2022 року охарактеризується картою Таро під назвою "Місяць". Вона розповідає пр ситуацію неясності чи нестабільності у стосунках.

Також карта радить відвідати психолога, щоби щось у ваших відносинах із партнером відкрилося під час сеансу — йдеться про певну залежність чи травму. Адже, можливо, що попередні місяці ви сперечалися не з коханою людиною, а витрачали сили на бій із власними страхами та тінями.

Карта свідчить про те, що потрібно поборотися із власною інерцією, небажанням змін, втратою енергію та апатії. Ви спустошені, але потрібно закачувати рукава і братися до будівництва чогось нового. Отримати гармонію можна лише розпочавши рух назустріч змінам.

Лютий 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Сімка жезлів"

Ситуацію у лютому 2022 можна описати картою "Сімка жезлів". Йдеться про те, що не час філософствувати, час діяти, відкинувши вагання. Невпевненість, некомпетентність, сумніви можуть стати причиною втрат, зокрема і фінансових. Також ви можете втрати шанси на успіх через власну нерішучість. Тому згадайте про віру в себе, мужність та чиніть опір натиску інших людей.

Ви маєте перестати розпилятися, обрати правильну стратегію та розставити пріоритети, щоб досягнути успіху. Ґрунт у вас під ногами є, його потрібно тільки "намацати". Тому поводьтеся твердо і впевнено, енергія і натхнення для роботи з’являться тоді, коли ви здійсните перший крок.

Березень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Трійка пентаклів"

За допомогою Таро ситуацію у березні 2022 року можна представити картою "Трійка пентаклів". Вона говорить про прогрес, проте вам потрібно подолати внутрішню установку щодо вашого ставлення до коштів. Виведіть своє ставлення до грошей на більш зрілий рівень.

Замисліться над тим, яким чином ви можете використовувати свої можливості, в які сфері потрібно довести свою кваліфікацію, щоб стати кращою версією себе. Наскільки далеко ви готові зайти, щоб покращити свій фінансовий стан справ.

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Тому — не ходіть колами. Приймайте якісь дрібні фінансові труднощі у якості перевірки ваших можливостей, завдяки чому ви станете сильнішими та мудрішими. Доведіть собі й іншим, що ви зможете. Випробуйте себе, наважтесь подолати фінансові труднощі, які вас раніше зупиняли. Тому у березні неодмінно скористайтеся можливостями, які готує для вас доля.

Квітень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Дев'ятка кубків"

ТСН.ua

Ця карта говорить про емоційне задоволення, чуттєвість, прості радощі життя, коли мрії стають реальністю, насичене життя, веселу компанію. Проте водночас варто пам'ятати про відповідальність за наслідки наших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже занадто часто ми хочемо одне, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що хотіли цілком іншого.

А ще ви настільки задоволені собою і своїми досягненнями, що не можете прийняти іншу точку зору. Також на життєвому шляху вам доведеться боротися з власними слабкостями.

Пам'ятайте, що мрії стають реальністю, але "курчат восени рахують".

Травень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Сонце"

Ситуацію у травні 2022 характеризує карта Таро під назвою "Сонце". Ця карта говорить про радощі життя. Тому у сердечних справах покажіть, що у вас — велике серце. Будьте простішими, дійде від душі й балуйте людей, яких ви любите. Радійте сонячній порі. В такі моменти ви навіть можете відчути себе по-дитячому і насолоджуватися життям.

Перед вами — чиста сторінка. Повірте в те, що певні проблеми у стосунках, якщо вони є, вирішаться швидко, якщо ви, звісно готові до цього. Протягом цього місяця помізкуйте над тим, чи можете спонтанно радіти життю та обирати сонячний, а не тіньовий бік життя.

Просто насолоджуйтеся перебуванням з коханими, грайтеся з дітьми й тіштеся. Любіть життя і прийматиме себе таким, яким ви є.

Червень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Диявол"

Червень 2022 року схарактеризує карта Таро під назвою "Диявол". Вас може здивувати, що така карта робить у колоді Таро, проте одразу відповідаю, що карти створювалися у Середньовіччі й на них вплинуло чимало і християнство у тому числі. Якщо пояснити значення цієї карти одним словом, то йдеться про спокусу. Тому ця карта, як лакмусовий папірець для стосунків, тобто, якщо ви граєте з вогнем — маєте бути до чортиків обережними, щоб не попектися.

Помізкуйте над тим, чому ви постійно втрачаєте міру у стосунках. Що змушує вас весь час робити те, що не хочете. Які таємні бажання стають причиною вашої пристрасті? Можливо, через свою "неправильну" поведінку ви починаєте підозрювати у чомусь оточення?

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Через те, що піддаєтесь або хочете піддатись спокусі, на вас чекають випробовування. Ви можете спокійно їх подолати або пережити щось екстремальне. Усвідомте, наскільки ви заплуталися, в чому і від кого залежите. Пам’ятайте і про свій темний бік, який виривається на свободу. Якщо несила його стримувати, то таки робіть те, що хочете, але не дивуйтеся осуду. Або продовжуйте малювати у своїй голові фантазії. Можливо, так вам вдасться опанувати свого внутрішнього диявола.

Липень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Десятка жезлів"

Липень вміло описує карта Таро під назвою "Десятка жезлів". Вона говорить про тяжкі часи та про те, що ви себе перевантажуєте. Зараз ви можете зіштовхнутися з великими випробуваннями. Не зупиняйтеся на своєму шляху. Просто докладіть зусиль і пройдіть цей складний шлях.

Помізкуйте над тим, чому ви вважаєте, що цей складний шлях маєте пройти самостійно. Шукайте підтримки та опори.

Через те, що ви себе перевантажуєте, можете втратити свою першочергову ціль у роботі та кар’єрі. Не варто так робити. Спробуйте протягом прийдешнього місяця з’ясувати, чому ви опинилися у такій ситуація і як її виправити на краще. А щоб прогнати важкі думки з голови, влаштуйте домашнє тренування перед роботою, можливо, це будуть силові вправи або легка медитація та йога.

Пройдіть цей нелегкий період з високо піднятою головою, навіть, якщо вас обмежують борги, проблеми та обов’язки, не втрачайте вашу мету з поля зору.

Серпень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Двійка пентаклів"

Цей місяць 2022 року схарактеризує карта Таро, яка називається "Двійка пентаклів", яка говорить про непостійність. Спробуйте не їсти себе, щоб легко пережити цю кризову ситуацію. Криза це такий самий логічний процес, як і злет. Повірте в те, що за кілька місяців хвиля життя винесе вас на поверхню.

Зараз час для того, щоб прилаштуватися. Пограйтеся можливостями, жонглюйте ними, наче в цирку. Тільки після цього перед вами відкриються нові ідеї для роботи та кар’єри. Щоправда, не варто зв’язувати себе якимись обіцянками, так буде важче виявляти гнучкість у критичній ситуації.

Пам’ятайте про те, що дуже легко грати в "Дурня" хорошими картами, прийшов час досконало навчитись грати поганими картами. Також подумайте над тим, наскільки легко чи важко ви пристосовуєтеся до змін.

Вересень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Самітник"

Цей місяць описує карта Таро під назвою "Самітник". Вона говорить про те, що, попри те, чи ви живете разом з партнером, чи зараз самотні, варто для початку навчитися довіряти самому собі та своїм відчуттям. Створіть границі у своїх стосунках з оточенням і не дозволяйте іншим нав’язувати ті моделі поведінки, які вам не до душі.

У цей кризовий час для того, щоб навчитися бути з іншими, потрібно передовсім опанувати мистецтво самотності. Йдеться не про одинокість, а про те, що варто усамітнюватися, відступати назад, мовчати, аналізувати власні відчуття і почуття для того, щоб знайти сили потім рухатися вперед.

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Помізкуйте над тим, коли ви востаннє мовчали і просто спостерігали за тим, що відбувається. Не варто зараз метушитися, як муха в окропі, зупиніться і видихніть. В тиші зберіться з думками про те, що робити далі. Для того, щоб ясно побачити свій шлях, вам знадобиться трішки часу, при цьому вам слід залишатися вірним собі.

Жовтень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Вісімка пентаклів"

Протягом наступного місяця варто замислитися, які сфери ви можете опанувати у цей кризовий період, адже їх вдало описує карта під назвою "Вісімка пентаклів".

Тому не варто переоцінювати себе. Спробуйте щось, в чому ви ще новачок. Порівняйте нинішню ситуацію з рухом болотом. Якщо йти навпростець, то ви втонете або загрузнете. З нинішнього болота варто вибиратися по купинах, не поспішаючи та повільно.

Також варто замислитися над тим, чому ви готові навчитися та де варто щось почати з початку. Проте цю дорогу ви не подолаєте самотужки. Знайдіть того чи тих, хто буде вас підтримувати на цьому шляху. Створюйте щось разом і тоді ваші далекоглядні плани можуть стати реальністю. Прийшов час збиратися в довгу дорогу за чимось новим. Кажуть, що той, хто не наважиться стати новачком, не може бути майстром.

Йдеться про те, що слід розширити кругозір, опанувати нові навички, звернути увагу на деталі та дисципліновано захопитися роботою. Також слід у цей період шукати правду, читати поміж рядків та присвятити чимало часу новим цілям. Чим більше сил ви будете вкладати в роботу, тим більш вагомим буде результат. Карта, про яку йшлося вище, говорить також про відмову від рутини та заняття новою справою та урізноманітнення життя.

Проте на догоду роботі, не нехтуйте стосунками. Пам’ятайте, що, попри роботу, потрібно знайти час для відновлення та відпочинку.

Листопад 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Лицар кубків"

Про прийдешній місяць свідчить карта Таро під назвою "Лицар кубків". Ця карта з так званих придворних карт Таро говорить про те, що прийшов час, що всі ваші благі наміри, обіцянки та пориви у парі не ілюзорними. Якщо ви тільки починаєте будувати стосунки, то потрібно добряче придивитися до партнера. У першому та у другому випадку слід обдумати свою лінію поведінки у стосунках: ви хочете рятувати когось любов’ю чи щоб врятувати саме вас?

Ця карта говорить про тепло у стосунках та сексі, проте вона застерігає від того, щоб хвалитися про це у всіх усюдах. Загрозою для ваших стосунків можуть стати оточення та їхня думка. Тому не слід брати близько до серця чутки про вашу другу половинку чи про вас.

Зараз хороший період, щоб насолоджуватися любов'ю, розслабитися та відпочити від сварок у стосунках, попри поганий настрій, який іноді вас опановує.

Якщо вам зараз здається. що ваш партнер не занадто романтичний, то, можливо, саме вам потрібно розпочати романтичну гру. Реалізуйте на практиці свої уявлення про романтику, проте не занадто поринайте у свої фантазії.

Грудень 2022: що карти Таро нам віщують

Карта місяця "Лицар жезлів"

Події та приховані мотиви щодо роботи й кар’єри описує карта "Лицар мечів", яка належить до так званих карт двору Таро. Ця карта нагадує нам винового валета з традиційної колоди карт.

Вона говорить про те, що гарячі голови та холодні серця ще нічого разом не вирішували. Зараз слід бути обережним, бо ситуація на роботі та на кар’єрній драбині дуже загострена, можливе виникнення конфліктів. Тому вам слід бути дуже сконцентрованими, щоб відстоювати свою позицію. Остерігайтеся критики та лихих намірів з боку недоброзичливців. Лише після розв’язання конфлікту ви зможете захистити свою думку.

Настав час випустити пару і не стримувати свій гнів, бо він буде рушійною силою прогресу для подолання складної ситуації. Якщо емоції так і киплять, то прийміть прохолодний душ або прогуляйтеся містом, звісно, з дотриманням карантинних вимог.

Письменник Марк Твен писав, що люди забувають, де зарита трубка миру, але пречудово знають, де лежить сокира війни. Тому пам’ятайте про це у грудні.

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