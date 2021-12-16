Ретроградна Венера: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Не варто з'ясовувати стосунки у цей період.

Ретроградна фаза Венери розпочнеться 19 грудня 2021 року та триватиме до 29 січня 2022 року. ≈ за 3-4 дні до початку ретроградності вже з'являються досить сильні віяння, які зберігаються протягом декількох днів після завершення ретроградної фази. З 19 грудня по 28 січня не рекомендується їздити в подорожі. Все, що стосується відпочинку, розслаблення та зони комфорту може бути пов'язане з несподіваними складнощами.

Тому читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Зараз варто зрозуміти, що зв'язок між видимим і невидимим підтримує людину і допомагає їй зберігати внутрішній вогонь. Важливо не тужити за минулим і пам'ятати про взаємозв'язок духовного та матеріального.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Зараз потрібно кинути якір і повернути до життя відчуття затишності у вашому домі. Наповніть духовністю місця, де ви живете, працюєте та відпочиваєте.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Стряхніть з себе на трішки "культурний наліт" з тієї частини душі, яка непокірна, дика і тісно пов'язана з невидимим світом. Вона можна відійти на інший план під натиском дорослого життя. Проте ви досі можете посміхатися по-дитячому та щиро радіти простим речам.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Згадайте, які прекрасні прості радощі життя і збережіть це відчуття і ви зможете у будь-який момент воскресити його у пам'яті. Витягнуте назовні приховані почуття, як жало бджоли.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Людям буває нелегко відпустити свої страждання. Через страху перед невідомим вони обирають звичні муки. Замисліться під час періоду ретроградної Венери про те, яку застарілу отруту слід витягнути з вашої душі.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Кішки не відчувають сорому і їм живеться легко. Тому перестаньте займатися самобичування та розслабте затисненене тіло, думки і душу. Дозвольте собі бути кішечкою.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Навчіться глибоко розслаблятися. Прислухайтеся до свого тіла. Немає на світі універсальних рецептів, які підходять усім, але варто почати турбуватися про себе.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Сором - це те відчуття, яке йде у розріз з твоїми ж ідеалами. Кожний з нас може пригадати ті випадки, коли нам було за щось соромно. Проте це буває навіть корисно, щоб налаштувати свій внутрішній компас.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Сором вбиває мрії, тому що він підсилює наш страх, заважає діяти і підриває бажання спробувати щось нове.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Щоб настала ніч, день має згаснути. Але зі світанком прийде воскресіння. День настане знову і ви потягнетеся йому назустріч, мов квітка.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Пригадайте, коли ви востаннє дозволяли бути собі собою, знімали маску денної особистості та занурювалися у ніч. Ваше нічне "я" - це та версія вас, з якою ви перед усім, не знайомі. Відчуйте її, зверніть увагу, як вона доповнює ваше денне "я".

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Боріться зі своїми нічними кошмарами. Навчіться усвідомлювати свої сни. Створіть карту нічних подорожей, які допоможуть тобі краще вивчити свою душу.

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