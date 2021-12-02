Таропрогноз на грудень 2021: що карти нам віщують

Карти Таро відкривають таємниці, які ми приховуємо глибоко всередині.

Карти Таро приваблюють людей своєю начебто містикою та магією, проте здавна насправді є своєрідними дзеркалами душі, де можна побачити своє ймовірне майбутнє або дізнатися, чого ви насправді прагнете. Тому їх використовують у своїй роботі і психотерапевти. Дізнайтеся, що очікує вас у грудні 2021 року за допомогою тарологічного прогнозу на перший місяць зими від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Диявол"

Цю карту Таро, яка належить до старших арканів, пов'язують зі знаком знаку Козоріг, що вказує на приховану природу цієї карти. Ця карта свідчить про певний матеріалізм, подекуди життя у брехні та різноманітні спокуси, невігластво, бажання влади та грошей, несвідомі інфантильні реакції, одержимість, відмову від контролю, згубні звички, маніпулювання оточенням, негативне мислення, обмежене сприйняття.

Архетип диявола вміщує в собі все "погане" цього світу, в якому ми постійно шукаємо щось "хороше". Зауважимо, що "диявол" походить від грецького слова, що означає "супротивник". Насправді лише наш внутрішній диявол і є причиною більшості наших проблем, які викликані відсутністю усвідомлення наших дій та ілюзіями.

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Ця карта на певному етапі життя змушує нас визнати межі своїх можливостей, усвідомити себе та інших людей, зрозуміти, як нас сковують вузькість поглядів або очікування інших людей.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Вісімка мечів"

Ця карта говорить про обмеження, самознищення, ізоляцію та вразливість. Вона говорить про своєрідне життя за склом, відсутність свободи вибору, потрапляння у пастку, очікування порятунку, розсіяність, нерішучість, слабкість і готовність стати жертвою, плутанину у відчуттях, скованість ілюзіями.

Ви цілком можете звільнитися від пут, які вас тримають, але залишаєтеся зв'язаними. Ця карта свідчить про те, що певні обмеження насправді лише в нас у голові. Звісно, дуже важко прорватися крізь обмеження лінощів та апатії через мечі ілюзій, тому простіше перебувати у беззахисному стані, в надії, що хтось прийде і врятує вас.

Зараз вам потрібно сконцентруватися та досягнути ясності, замість того, щоб очікувати спасителя. Ніхто не врятує нас, окрім нас самих. Розв'язання проблем - дуже прості, вони у нас в руках.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Паж пентаклів"

Ця карта свідчить про раціоналістичний підхід, реалістичні цілі, концентровані зусилля, прогрес, нові проєкти, стимул до змін, пошук нових шансів, усвідомлення своїх можливостей, бажання до процвітання, новини про гроші, працьовитих людей.

Настав час стати практичними, ставити перед собою реальні цілі або розпочинати новий проєкт. Перед вами відкривається низка можливостей і ваша мета - не проґавити їх. Також йдеться про шанс змінити професію.

Спитайте себе, на що ви насправді здатні? Чи ви можете рухатися далі? Зробіть так, щоб ваші обов'язки приносили вам задоволення. Також ретельно плануйте свої дії.

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