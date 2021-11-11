Коридор затемнень 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Під час коридору затемнень руйнується все, в чому немає стабільності.

З 19 листопада і до 4 грудня 2021 року нас чекатиме коридор затемнень. Проте його вплив вже відчувається і впливатиме на жителів Землі і два тижні після його закінчення.

Кожен коридор затемнень на нас впливає по-різному, але всі вони руйнують бар'єри та старий порядок, несуть зміни до таких сфер, як свобода, розвиток, самореалізація. Після кожного коридору затемнень на людей чекають кардинальні перебудови в їхньому житті.

Руйнуватиметься все, в чому не було стабільності: нещирі і негармонічні відносини, нелюба робота, нестабільні фінансові справи, неправильні цілі. Особисте життя теж практично завжди потрапляє під удар.

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Через це перше, що необхідно зробити кожному – визначитись із пріоритетами. Виберете час, сядьте, подумайте, що для вас найголовніше у житті, без чого ви відчуваєте себе нещасним. Визначайте цілі. Не бійтеся думати про грандіозне.

А тим часом пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період коридору затемнень.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Всесвіт кличе вас в дорогу. Час настав. Не бійтеся зробити перший крок. Доля допоможе відчинити замки, додасть енергія, а життя оновиться. Де б ви зараз не були, настає період для старту. Забудьте старі думки. Робіть перший крок.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Будьте собою. Закрийте очі на те як виглядають інші. Любите себе такими якими ми є - це найкращі ліки від всіх хвороб. Аутентичність - це хороша практика, яку варто взяти на озброєння відпускання того, ким ми, як нам здається, ми маємо бути, і прийняття того, ким ми є насправді.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Небеса закликають вам пробігти кілька кілометрів або нарешті зайнятися проєктом, який ви ніяк не можете розпочати. Починайте рухатися - і тілом, і душею. Зараз ви твердо стоїте на ногах і вже зробили перший крок. Покажіть себе у найвигіднішому світлі.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Відділяйте особисте від громадського. Важливе у життя не завжди відкрите для інших людей. Зараз потрібно знайти власні істини. Слід визначитися з тим, що ви хочете насправді. Водночас - носити маску - природно, якщо ви усвідомлюєте, що під нею.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Замисліться над тим, що ви забороняєте собі. Вивчіть свої приховані бажання і зануртеся у власні відчуття. Перестаньте ховати свою внутрішню мудрість, інтуїцію та потреби під завченою правильною поведінкою. Радійте, адже ви - особливі.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

В житті бувають моменти, коли ми занурюємося в стан липкою та нав'язливої апатії. Проте всесвіт радить знайти спокій та рухатися далі. Зараз на вашому шляху перепона, її варто забрати, щоб продовжити шлях.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Зміни розпочинаються тут. Ви в змозі зцілити себе самостійно. Кожний з нас - камінь, який кинутий у ставок сім'ї, друзів, суспільства та світу. Робіть невеликі добрі вчинки там, де ви є. Якщо зібрати ці всі дрібниці докупи, то вони змінять світ.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Не бійтеся рухатися лабіринтом власної душі. Ваш внутрішній вогонь в силі спалити всі шлаки та очистити дух. Ви бачите свій власний шлях, але боїтеся рухатися ним. Тому варто почати йти.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Пробивайтеся крізь перешкоди. Будьте стійкими, але не як мученики. Починайте нову пригоду і знайдіть оптимізм всередині себе. Водночас не будуйте повітряних замків. Коли ви готові створити власні радощі - не важливо, що при цьому підкидає життя.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Нині час для того, що перезарядити батарейки, відновлюйтеся після життєвих викликів. Зараз треба забути старі звички. Також варто звернутися за підтримкою до старих друзів. Колись хтось підтримує вас - він допомагає перебратися через бар'єр, за який ви б ніколи самі не перебралися.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Щоб відчути любов повною мірою, варто стати міцним посудом, в якому водночас є тріщина. Будьте як троянда, в якої є і шипи, і квіти. Приймайте будь-яку подвійність життя, щоб кохати і бути коханою чи коханим. У вирі життя не забувайте люди і себе.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Знайдіть безпечне місце всередині себе, адже у щоденній круговерті ми часто не маємо власного місця або наповнюємо його усілякими безглуздими речами. Перед тим як творити у зовнішньому світі, ми маємо навчитися зберігати внутрішній простір.

Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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