Народні прикмети, обряди і звичаї 20 листопада

Грім у листопаді - на малосніжну зиму.

20 листопада віряни та церква вшановують пам'ять мучеників у Мелитинi: Єрона, Ісихiя, Никандра, Афанасiя, Маманта, Варахiя, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерiя, Ксанфiя, Феодула, Калимаха, Євгенiя, Феодоха, Острихiя, Єпифанiя, Максимiана, Дукитiя, Клавдіана, Феофила, Гiгантiя, Дорофея, Феодота, Кастрикiя, Аникити, Фемелiя, Євтихiя, Іларіона, Диодота й Амонита, преподобного Лазаря Галiсiйського, преподобного Зосими Ворбозомського, знайдення мощей преподобного Кирила Новоєзерського, мученика Феодота, корчемника, мучеників Меласипа i Касинiї та сина їхнього Антонiна,мучеників Авкта, Тавріона i Фесалонiкiї.

20 листопада: українські народні прикмети

Грім у листопаді - на малосніжну зиму, але рік врожайний; якщо загримить при місяці уповні - хліб уродить на полях, а в долинах буде поганий. Туман спадає — на відлигу.

Хоч скільки б випало снігу в листопаді, але відлиги його зженуть. Пізньої осені вітри зі сходу — весна буде холодна.

Якщо восени рано нанесе снігу, а над ним хмара - хорошої погоди не чекай. Сонце рухається немовби в тумані — на дощ.

20 листопада: церковне свято

Святий мученик Ієрон народився в місті Тіані у Великій Кападокії. Вихований благочестивою матір’ю, він був лагідним і добрим християнином.

Імператори-співправителі Діоклетіан і Максиміан ( 284-305 рр.) послали в Кападокії великий воєнний загін на чолі з Лізієм для викорінення широко розповсюдженого там християнства і, крім цього, набрати до імператорського війська здорових і сильних воїнів. Серед багатьох інших Лізій наказав на військову службу також і Ієрона, який мав велику фізичну силу і спритність. Але Ієрон відмовився служити імператорам, які гонили християн. Коли його хотіли взяти силою і привести до Лізія, він, озброївшись колодою прогнав посланих воїнів і разом з однодумцями заховався печері. Воїнам Лізія не вдалося взяти цю печеру навіть штурмом. За порадою Киріака, одного з друзів Ієрона, Лізій зняв оточення з печери і відкликав загін. Киріак же, заспокоївши Ієрона, умовив його не противитись владі, і віін разом з іншими новобранцями був відправлений у супроводі воїнів в сусіднє місто Мелітину. Незабаром Ієрону було видіння у сні в котрому звіщалось про скору мученицьку смерть його. Зібраним в Мелітині воїнам Лізій запропонував принести жертву язичницьким богам. Ієрон і разом з ним 32 воїни відмовились це зробити і відкрито сповідали свою віру в Христа. Тоді гонитель наказав бити мучеників, а Ієрону ще й відсікти руку. Після жорстокого побиття ледь живих мучеників кинули в темницю, а вранці відрубали голову.

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Один багатий і знатний християнин, на ім’я Хрисанфій викупив у Лізія голову святого Ієрона. Коли гоніння на християн закінчились, на місці де стратили святих мучеників, він побудував храм, куди і поклав чесну главу. У царювання імператора Юстиніана при будівництві храму на честь святої мучениці Ірини чесні мощі святих мучеників були знайдені нетлінними.

20 листопада: народні звичаї

Про цей день раніше казали, що зима сідає на покуть, стає холодно й сердито. Також вірили, що якщо відлига — чекай морозів.

20 листопада: що варто робити

20 листопада селянки починали прясти, але перед початком роботи обов’язково молилися, для того, щоб попросити захисту і допомоги. Селяни починали ходити на риболовлю. В цей день ще прийнято було годувати зимових птахів.

20 листопада: що категорично заборонено

Не можна в'язати.

Не можна вживати нецензурні слова.

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна вживати алкоголь та масні страви.

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