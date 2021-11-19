Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро допомагають зосередитися на майбутньому шляху.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 листопада 2021 року розповідає, що на Терез очікують випробування, а Скорпіонам не варто ображати другу половинку.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Зараз важко. Але ви знаєте, що робити у стосунках у майбутньому. На роботі рухайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

Потрібно змінювати обставити. У стосунках вирушайте в романтичну подорож. А на роботі очікуйте на відпустки.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час укладати угоди та виходити на новий рівень. У стосунках сподівайтеся на покращення. На роботі завойовуйте нові висоти.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте зі своїм почуттями. На роботі прислухайтеся до голосу серця. А у стосунках - до мудрих порад.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Очікуйте на зміни. Ніщо не стоїться на місці. У стосунках варто розвиватися. А на роботі замислитися над запасним планом.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка мечів"

Вашому серцю можуть зробити боляче. У стосунках будьте обережними. На роботі опирайтеся проблемам.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Вас очікують випробування. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі очікуйте на виклики.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Туз мечів"

Пробивайтеся до успіху за допомогою розуму. У стосунках не ображайте другу половинку. А на роботі працюйте ефективніше.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. У стосунках насолоджуйтеся почуттями. На роботі додайте пристрасті у своїй справі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко. Але ви встанете. У любові вам не пощастить. На роботі краще перечекати важкий період.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король пентаклів"

Справжні напрацювання потрібні всім. У стосунках покажіть на що ви здатні. А на роботі - проявіть професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Створюйте щось нове. У стосунках оберіть нову ціль для розвитку. А на роботі щосили просувайтеся вперед.

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