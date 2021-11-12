Містичний прогноз на 15-21 листопада: що руни нам віщують

Зараз існування рунічного письма пов'язане із практиками ворожіння та відродженням язичництва.

Руни — давні германські літери І — XII ст, що зібрані у рунічній абетці — Футарку, частково під впливом латинської абетки, але воно має теж і багато відмінностей. Найстарші відомі руни були викарбувані в Данії і походять з бл. 200 р.

Руни: історія

Рунічні написи були теж віднайдені в Україні. Серед них — рунічний напис старшим Футарком на наконечнику списа, віднайдений на Волині і датований 4 століття, а також рунічні написи епохи вікінгів з острова Березань у гирлі Дніпра.

Руни вживалися як письмо та для ворожінь на германських землях із початку нового літочислення аж до 1800-х рр., в останній період лише за особливих потреб.

Письменник Дж. Р. Р. Толкін використав один з варіантів Футарка (англосаксонські руни) у романі "Гобіт": для напису на мапі Трора. Метою цього було увиразнити зв'язок документа з гномами. Ці ж літери були пізніше ним використані в первісних нарисах до "Володаря перснів", але пізніше замість них автор створив власний руноподібний алфавіт.

Зараз існування рунічного письма пов'язане із практиками ворожіння та відродженням язичництва. Наразі в сучасному світі широко розповсюджені прикраси з рунами, а також набори рун для ворожіння.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 15-21 листопада 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Совило"

ТСН.ua

"Совило", "Соулу" - шістнадцята руна старшого, англосаксонського і п'ятнадцята руна молодшого Футарка. Руна згадується у всіх трьох рунічних поемах. У старшому Футарці зустрічається два варіанти написання руни. Назва старшої руни прагерманською означає "сонце". Руна "Совило" походить від етрусько-староіталійської літери, від якої в тому числі походить латинська літера S. Та своєю чергою походить або від грецької літери, або безпосередньо від фінікійської літери Шин.

У деяких неонацистських і неоязичницьких рухах називається Зіг (від німецького Sieg - "перемога") і іноді стверджується, що це її початкова назва, що є брехнею. Також біла лігатура із двох рун Совіло на чорному тлі була символом СС.

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Значення цієї руни - успіх та досягнення цілі, честь. Також йдеться про силу життя та здоров'я. Настає час, коли сила доступна для позитивних змін в житті, перемоги, здоров'я, успіх. Тому важливим є контакт з надсвідомістю та підсвідомістю, цілісність і гармонія. До того ж важливими є цілісність, влада, потужність, сила, очищення тощо.

Вас благословляє добра доля і ви отримаєте винагороду. Зараз ви можете піти на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки. Також у вас є сили, для того, щоб реалізувати власні цілі. Будьте чесні зі своїм серце, яке мудріше за вас.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" - п'ята руна всіх Футарків. У старшому Футарку ця руна означає "довгий шлях/подорож". У молодшому Футарку на др.-сканд. означає "верхова їзда". В англосаксонському Футарку ця руна означає "поїздку".

Назва руни також означає "колесо", "віз".

Руна Райдо позначає подорож, як у фізичному значенні, так і в переносному — подорож по життєвому шляху, зміни, еволюція, рух зірок по небу тощо. Також написання руни пов'язують із колісницею Тора або Фрейї та законом як у приземленому, так і в метафізичному сенсі. Вважалося, що руна "Райдо" допомагає у подорожах та судових справах.

Смиренно прийміть неминучість змін і тоді вони стануть позитивними для вас. Спокійні роздуми налаштують вас на прийняття змін.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Лаґуз"

ТСН.ua

"Лаґуз" - двадцять перша руна старшого Футарка. Це слово прагерманською і похідні від нього в інших стародавніх німецьких мовах означають "волога", "вода", "озеро, море", "потік".

В езотериці цю руну пов'язують з інтуїцією, потоком, який веде. Основні якості: м'яка, таємна сила, що вміє підлаштовуватися. З руною "Лаґуз" асоціюється верба як дерево як рослина, яка росте біля води. Також її рослини - цибуля, часник тощо.

Ця руна вказує на потік, вода, море, джерело достатку, відновлювальна сила відродження. Йдеться про енергію життя і органічне зростання. Важливими є питання фантазії, уяви і психології. На перший план вийдуть мрії таємниці, невідомий, прихований, глибокий світ, але вони і є ключем до успіху. Подорож чи покупка будуть успішними, але з можливістю втрат.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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