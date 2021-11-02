Езотеричні лайфхаки листопада: п'ять порад

Раніше під час третього місяця осені закінчувалися всі польові роботи.

Розпочався третій місяць осені. Жовтень вважається місяцем, коли ми глибоко занурюємося в свою внутрішню темряву і так триватиме аж до періоду зимового сонцестояння.

Езотерикиня Олена Кузьмич спеціально для ТСН.ua підготувала п'ять порад про те, як з погляду езотерики пережити цей місяць.

Листопад: походження назви

Як пише відомий український етнограф у книзі "Місяцелік", генеалогія місяця досить давня і цікава. Для переважної більшості європейських мов він має спільний латинський корінь "новем", бо обіймав дев'яту позицію в літочисленні Стародавнього Риму. Проте в багатьох слов'янських мовах, зокрема і в українській, листопад набув цілком самостійної назви. У білорусів це "лістопад", поляків та чехів — "лістопат", у сербохорватів — "студепи".

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Ще за Київської Русі останній місяць осені називався "груднем", а сучасний грудень — "студнем". Чому ж тоді нинішній місяцелік в Україні отримав цю не зовсім точну назву? Річ у тому, що за основу сучасного календаря було взято західноукраїнський поділ часу. А саме там завершальний місяць осені зберіг нинішню накличку. В Галичині тоді відчувався значний вплив західних слов'ян, у яких осінній цикл не зовсім збігається з українським.

Досить цікавими, є регіональні назви листопада - "напівзимник", "ворота зими", "грудкотрус", "листопадень", "падолист"; останні два значення знову ж таки стосуються західноукраїнських говорів, але вони у давнину означали закінчену дію, себто «листя, котре вже опало».

Листопад: звичаї та традиції

З початком листопада для хліборобів наставала пора відносного перепочинку, Зібрано врожай, зроблено припаси для тварин, спочиває примерзла нива, а отже, можна зібратися в гурт, повеселитися поспівати. Під цю пору вже справляли весілля, юнаки й дівчата сходилися на вечорниці та досвітки, влаштовуючи всілякі забави. Серед них особливе місце належало братчинам.

Езотеричні лайфхаки листопада: магічні поради

Першою важливою точкою у листопаді є молодик у Скорпіоні, який відбудеться 5 листопада Таке астрологічне поєднання посилює сексуальні бажання, налаштовує людей на справи любові. Листопад 2021 — час, коли тобі особливо захочеться пристрасті та шаленого кохання, але слід бути обережними.

Таке астрологічне поєднання посилює сексуальні бажання, налаштовує людей на справи любові. Листопад 2021 — час, коли тобі особливо захочеться пристрасті та шаленого кохання, але слід бути обережними. Дзеркальна дата 11.11.2021 вважається особливою. Нумерологи називають число 11 сакральним і запевняють, що загадане в день енергетичної сили бажання обов'язково збудеться.

вважається особливою. Нумерологи називають число 11 сакральним і запевняють, що загадане в день енергетичної сили бажання обов'язково збудеться. 14 листопада розпочнеться коридор затемнень перед місячним затемненням напередодні. У більшості випадків коридор затемнень є важким періодом для землян, але водночас і часом, коли можна віднайти внутрішні ресурси. Слід звернути увагу на власні тригери та пропрацювати їх. Лише від вас залежить робота зі своїми страхами, комплексами та проблемами й ви маєте вийти з коридору затемнень переможцем, успішно подолавши їх, а не застрягнути на манівцях.

розпочнеться коридор затемнень перед місячним затемненням напередодні. У більшості випадків коридор затемнень є важким періодом для землян, але водночас і часом, коли можна віднайти внутрішні ресурси. Слід звернути увагу на власні тригери та пропрацювати їх. Лише від вас залежить робота зі своїми страхами, комплексами та проблемами й ви маєте вийти з коридору затемнень переможцем, успішно подолавши їх, а не застрягнути на манівцях. Леоніди - це інтенсивний метеорний дощ, пов'язаний із кометою Темпеля — Туттля. Метеорний дощ можна спостерігати щороку близько 17 листопада . Тому це хороший час, щоб ще раз загадати бажання.

. Тому це хороший час, щоб ще раз загадати бажання. 19 листопада відбудеться місячне затемнення. Зверніть увагу, що у цей період збільшується ймовірність появи дратівливості. Можуть виникнути невеликі проблеми зі сном. Також зростає ймовірність сварок і скандалів із близькими людьми. У період затемнень краще не перенапружуватися і намагатися якомога більше відпочивати, контролювати свої емоції. 19 листопада - це також і чергова повня у році. Це повня у астрологічному знаку Стрілець, яку ще називають Сніжною. З погляду астрології цього дня вам потрібно знайти стабільність й розслабитися, але водночас деякий час зайти в зону комфорту.

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