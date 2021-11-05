Астрологічний прогноз на 5 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: енергію, яку принесе із собою цей день, потрібно використовувати винятково з мирною метою. Думки матеріалізуватимуться буквально на очах, тому вони повинні мати винятково позитивний характер.

Символ дня: барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 3.

Колір дня: золотий та бурштиновий.

Камені дня: рубін, авантюрин, карнеол.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: потрібно відмовитися від непосильного фізичного навантаження, яке загрожує травмами, а також від шкідливих звичок – алкоголю та куріння.

Слова: підвищена енергетика.

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: важливо контролювати кожне своє слово – необережне висловлювання може боляче поранити партнера, а там і до сварки недалеко.

Містика дня: можна заготовляти лікарські трави для лікувального зілля, а також талісманів та оберегів.

Табу дня: в жодному разі не можна відповідати агресією на агресію — це може виявитися небезпечним і призвести до непередбачуваних наслідків.

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