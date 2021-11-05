Астрологический прогноз на 5 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: энергию, которую принесет с собой этот день, нужно использовать исключительно в мирных целях. Мысли будут материализовываться буквально на глазах, поэтому они должны носить исключительно позитивный характер.
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 3.
Цвет дня: золотой и янтарный.
Камни дня: рубин, авантюрин, карнеол.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: нужно отказаться от непосильной физической нагрузки, которая чревата травмами, а также от вредных привычек – алкоголя и курения.
Слова дня: повышенная энергетика.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: важно контролировать каждое свое слово – неосторожное высказывание может больно ранить партнера, а там и до ссоры недалеко.
Мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы для лечебных снадобий, а также талисманов и оберегов.
Табу дня: ни в коем случае нельзя отвечать агрессией на агрессию – это может оказаться опасным и привести к непредсказуемым последствиям.
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