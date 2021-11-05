Народные приметы, обряды и обычаи 5 ноября

Если в ноябре появляются насекомые – зима будет теплой.

5 ноября церковь и верующие чтят память апостола Иакова, брата Господня по плоти, святителя Игнатия, патриарха Константинопольского.

5 ноября: церковный праздник

Иаков Праведный (Господний Брат) – брат Господа Иисуса Христа. Первый епископ Иерусалимской церкви, поставленный самим Господом и автор Соборного Послания Святого Апостола Иакова в Новом Завете.

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Праведный Иаков был одним из первых 70 последователей Христа. Святой Иаков был свергнут иудеями с крыши Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове. Это произошло около 62 лет. Святой апостол Иаков первым изложил чин Божественной литургии, которая и положена в основу совершаемых и ныне литургий Василия Великого и Иоанна Златоустого.

Святой Иаков считался покровителем мужчин, выполняющих тяжелую физическую работу. Поэтому ему молились за здоровье и благополучие.

5 ноября: народные традиции

В народном календаре день памяти святого Иакова связывали с ожиданием мелкого снега или града, который называли "крупой". Мол, если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября – ред.) наступит настоящая зима. Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями. Считалось, что у того, кто добьется успеха в игре, пчелы будут лучше роиться и меда он соберет много.

5 ноября: украинские народные приметы

Если в ноябре появляются насекомые – зима будет теплой.

Если в конце осени или в начале зимы услышите, как утром тетерева токуют, зима не за горами: за день-другой выпадет снег.

Утки или гуси все чаще начали перелетать с места на место – на холодную зиму.

Если на берегу пруда сидят гуси и головы в перьях похоронили — на понижение температуры.

Куры хвостами стряхивают — на ветер.

5 ноября: что следует делать

На столе этого дня традиционно появлялись и другие угощения с медом, например медовуха и медовые пряники.

В народе также было принято выполнять мужскую работу в этот день — чинили конную упряжь, заготавливали дрова.

5 ноября: что не стоит делать

быть неосторожным;

заниматься чужими делами и проблемами;

держать зло на других;

планировать;

подбирать монеты.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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