Таропрогноз на 1-7 ноября: что карты нам предвещают

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Возраст карт Таро составляет более полутысячи лет, однако до сих пор они не потеряли своей актуальности, а трансформировались не только в инструмент гадалок и читателей Таро, но в рабочий инструмент для психологов. Уместно иметь и дома колоду карт Таро, чтобы время от времени заглядывать в вероятное будущее. Предвещающие карты Таро в течение следующей недели — 1-7 ноября 2021 года — читайте в тарологическом прогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Двойка мечей"

Эта карта свидетельствует о подавлении эмоций и чувств. Также речь идет о нежелании смотреть правде в глаза. Сейчас вы говорите одно, а делаете совсем другое. Поэтому нужно успокоиться и побыть немного недоступным другим людям. Не отрицайте своих чувств и не игнорируйте правду. Также вас могут раздирать сомнения. Избавьтесь от нежелания делать выбор.

Вы сделали барьер вокруг сердца и не хотите пускать туда кого-нибудь. Теперь вы не можете честно разобраться со своими эмоциями. Поэтому нужно быть открытыми, раскованными и не бояться правды.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Король пентаклей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен, как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта говорит о важности перезагрузки, желании двигаться вверх. Сейчас вы чувствуете большую ответственность, лежащую на вас. Вы пытаетесь всем понравиться, но слишком распыляете свои силы, а потому считаете, что в сложившейся ситуации должны только вы. Сейчас вы беспокоитесь только о работе — никаких удовольствий.

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Иногда у вас появляется твердое убеждение, что за все нужно платить, а со статусом стоит смириться, ведь вы – "рабочая лошадка". Поэтому вы не понимаете, что происходит и имеете узкое мышление.

У вас есть ноша, которую нужно нести. Но следует подумать, не стоит ли изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы так увязли в ваших проблемах, что не понимаете, куда двигаться дальше. Пора сбросить эту ношу. Посмотрите на вашу жизнь под другим углом зрения.

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