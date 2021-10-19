Меркурий перестал быть ретроградным: гороскоп для всех знаков зодиака

Меркурий перестал быть ретроградным: гороскоп для всех знаков зодиака

Меркурий снова станет ретроградным в январе 2022 года.

19 октября Меркурий перестал быть ретроградным и вернулся к прямому, то есть, директному движению. С точки зрения астрологии, Меркурий "отвечает" за коммуникации, интеллект, мысли, контакты, связи, переговоры, документы, письма, рекламу, информацию, обучение, поездки. Соответственно, во время прямого движения Меркурия "зеленый свет" получат те дела, которыми "управляет" эта планета, по мнению эзотериков.

А специально для ТСН.ua эзотерик Елена Кузьмич подготовила гороскоп на этот астрологический период.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Относитесь к своему телу с любовью и заботой. Обратите внимание на состояние здоровья, очищайте ум и успокаивает душу.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Исполняйтесь вдохновением и хорошими идеями. Добивайтесь того, чего хотите.

ТСН.ua



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Контролируйте свои действия, эмоции и состояние. Относитесь к своим неудачам, как к возможности учиться и развиваться.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Не позволяйте свои страхам сдерживать вас. Отпускайте прошлое и живите настоящим.

ТСН.ua



ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Отвечайте собственным ожиданиям, а не желанием других. Будьте благодарны за все, что имеете.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Прощайте себя и учитесь на своих ошибках. Уважайте свои границы и просите других соблюдать их.

ТСН.ua



ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Сейчас ваша жизнь находится в гармонии и равновесии. Вы достойны любви, уважения и добра.

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ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Вселенная — щедрый, будьте благодарны за его важные дары.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Ваша жизнь полна безграничными возможностями для успеха и счастья. Не осуждаю ни себя, ни других.

ТСН.ua

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Будьте красивыми внутри и снаружи. Любите свое тело и внешность, ухаживайте за ними.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Думайте об успехе, представляйте себе успех, и вы пустите в ход силу, которая исполняет желания.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Вскоре ожидается этап процветания в жизни. Возможно, начнутся новые проекты, которые будут успешными.

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