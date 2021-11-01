Таропрогноз на 1-7 листопада: що карти нам віщують

Карти Таро підказують, що робити далі.

Вік карт Таро сягає понад півтисячі років, проте донині вони не втратили своєї актуальності, а трансформувалися не лише в інструмент ворожок і читачів Таро, але в робочий інструмент для психологів. Доречно мати й вдома колоду карт Таро, щоб час від часу зазирати у ймовірне майбутнє. Що віщують карти Таро протягом наступного тижня - 1-7 листопада 2021 — читайте в тарологічному прогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про придушення емоцій та почуттів. Також йдеться про небажання дивитися правді у вічі. Зараз ви говорите одне, а робите цілком інше. Тому потрібно заспокоїтися і побути трішки недоступними для інших людей. Не заперечуйте своїх почуттів та не ігноруйте правду. Також вас можуть роздирати сумніви. Позбудьтеся небажання робити вибір.

Ви зробили бар'єр довкола серця і не бажаєте пускати туди когось. Зараз ви не можете чесно розібратися зі своїми емоціями. Тому потрібно бути відкритими, розкутими та не боятися правди.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта говорить про важливість перезавантаження, бажання рухатися вверх. Зараз ви відчуваєте велику відповідальність, яка лежить на вас. Ви намагаєтеся всім сподобатися, але занадто розпиляєте свої сили, а тому вважаєте, що у ситуації, яка склалася, винні лише ви. Зараз ви переймаєтеся лише роботою - ніяких задоволень.

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Іноді у вас з'являється тверде переконання, що за все потрібно платити, а зі статусом варто змиритися, адже ви - "робоча конячка". Через це ви не розумієте, що відбувається та маєте вузьке мислення.

У вас є ноша, яку треба нести. Але слід подумати, чи не варто змінити своє ставлення до життя. Можливо, ви так загрузли у ваших проблемах, що не розумієте, куди рухатися далі. Настав час скинути цю ношу. Подивіться на ваше життя під іншим кутом зору.

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