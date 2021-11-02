В Англії наречений зламав три ребра жінці у першу шлюбну ніч

Подружжя постійно спіткали негаразди.

Пара з англійського міста Уоллінгфорд, графство Оксфордшир, розповіла історію свого невдалого весілля та медового місяця.

Про це пише видання The Sun.

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40-річний Джим та 41-річна Амелія Десмонд тричі переносили весілля через обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. Проте це було початком низки негараздів.

За день до церемонії британцям довелося знову замовляти весільні обручки, бо попередні доправили не на ту адресу. У день урочистості лімузин, на якому пара мала їхати до церкви, не приїхав, а гості чекали на нареченого і наречену цілу годину.

Після свята молодята залишилися на першу шлюбну ніч у готелі, і Джим вирішив на руках донести кохану до ліжка, але заплутався у весільній сукні, впав і впустив дружину. Чоловік відвіз Амелію до лікарні, де у неї діагностували перелом трьох ребер та порадили перенести весільну подорож.

Британці вирішили не дотримуватися рекомендацій лікарів і все ж таки вирушити на Ібіцу, як і планували. Пара двічі запізнилася на рейс: спочатку подружжя загубило сумку з паспортами, а потім залишило валізу у таксі.

Повернувшись із поїздки, вони зрозуміли, що забули ключі від квартири та машини в Іспанії. У результаті їм довелося заплатити слюсарю кілька сотень фунтів.

Як повідомлялося, у Великій Британії смертельно хвора наречена померла, коли до весілля залишалося всього два дні. У вересні 2021 року у жінки діагностували рак. Після цього пара вирішила, що весілля потрібно зіграти якомога швидше. Церемонія була призначена на 12 жовтня. Лонгстафф і Бредіш встигли найняти фотографа і весільний автомобіль. Самопочуття жінки швидко погіршувалося, і через п'ять тижнів після діагнозу вона померла.

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