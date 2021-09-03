В Англії наречена під час весілля заплуталася у сукні та зламала ногу

В Англії наречена під час весілля заплуталася у сукні та зламала ногу

Жінка буде ходити на милицях протягом місяця.

40-річна наречена Сем Грем з англійського міста Бернлі під час весілля випила зайвий алкоголь, заплуталася в сукні, впала і зламала ногу.

Про це повідомляє Daily Mirror.

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Інцидент стався на початку серпня, але відомо про нього стало напередодні.

Під час весілля жінка заплуталася в сукні і впала головою вниз. Британка відчула сильний біль в нозі, але не звернулася до лікаря одразу - вони з чоловіком повернулися додому втомлені та одразу лягли спати.

Наступного ранку Грем прокинулася з опухлою ногою і поїхала до лікарні. Медики зробили знімок, що показав дві тріщини.

Тепер жінці доведеться відновлюватися протягом місяця і ходити на милицях. Новоспечений чоловік британки піклується про неї і допомагає з побутовими справами.

Нагадаємо, у Єгипті 21-річна наречена Ісра Шаабан померла від серцевого нападу всього через годину після весілля, її поховали наступного дня.

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