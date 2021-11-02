В Англии жених сломал три ребра супруге в первую брачную ночь

Супругов постоянно постигла невзгоды.

Пара из английского города Воллингфорд, графство Оксфордшир, рассказала историю своей неудачной свадьбы и медового месяца.

Об этом пишет издание The Sun.

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40-летний Джим и 41-летняя Амелия Десмонд трижды переносили свадьбу из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Однако это было началом ряда проблем.

За день до церемонии британцам пришлось снова заказывать свадебные обручальные кольца, потому что предыдущие доставили не на тот адрес. В день торжества лимузин, на котором пара должна была ехать в церковь, не приехал, а гости ждали жениха и невесты целый час.

После праздника молодожены остались в первую брачную ночь в отеле, и Джим решил на руках донести любимую до кровати, но запутался в свадебном платье, упал и уронил жену. Мужчина отвез Амелию в больницу, где у нее диагностировали перелом трех ребер и посоветовали перенести свадебное путешествие.

Британцы решили не соблюдать рекомендации врачей и все же отправиться на Ибицу, как и планировали. Пара дважды опоздала на рейс: сначала супруги потеряли сумку с паспортами, а затем оставили чемодан в такси.

Вернувшись из поездки, они поняли, что забыли ключи от квартиры и машины в Испании. В результате им пришлось заплатить слесарю несколько сот фунтов.

Как сообщалось, в Великобритании смертельно больная невеста умерла, когда до свадьбы оставалось всего два дня. В сентябре 2021 года у женщины диагностировали рак. После этого пара решила, что свадьбу нужно сыграть как можно скорее. Церемония была назначена на 12 октября. Лонгстафф и Брэдиш успели нанять фотографа и свадебный автомобиль. Самочувствие женщины быстро ухудшалось, и спустя пять недель после диагноза она скончалась.

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