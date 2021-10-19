В Великобритании невеста умерла за два дня до свадьбы

В Великобритании невеста умерла за два дня до свадьбы

У женщины диагностировали смертельную болезнь.

В Великобритании смертельно больная невеста умерла, когда до свадьбы оставалось всего два дня.

Об этом сообщает издание Daily Record.

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33-летняя учительница Эмма Луиза Лонгстафф и 32-летний Лиам Бредиш планировали пожениться в Мексике в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 свадьбу пришлось отложить.

В сентябре 2021 года у женщины диагностировали рак. После этого пара решила, что свадьбу нужно сыграть как можно быстрее.

Церемония была назначена на 12 октября. Лонгстафф и Бредиш успели нанять фотографа и свадебный автомобиль. Самочувствие женщины быстро ухудшалось, и через пять недель после диагноза она умерла.

Заключить брак прямо в больнице не удалось, поскольку перед смертью она была без сознания.

Напомним, в Египте 21-летняя невеста Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.

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