В Великобритании невеста умерла за два дня до свадьбы

У женщины диагностировали смертельную болезнь.
В Великобритании смертельно больная невеста умерла, когда до свадьбы оставалось всего два дня.
Об этом сообщает издание Daily Record.
33-летняя учительница Эмма Луиза Лонгстафф и 32-летний Лиам Бредиш планировали пожениться в Мексике в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 свадьбу пришлось отложить.
В сентябре 2021 года у женщины диагностировали рак. После этого пара решила, что свадьбу нужно сыграть как можно быстрее.
Церемония была назначена на 12 октября. Лонгстафф и Бредиш успели нанять фотографа и свадебный автомобиль. Самочувствие женщины быстро ухудшалось, и через пять недель после диагноза она умерла.
Заключить брак прямо в больнице не удалось, поскольку перед смертью она была без сознания.
Напомним, в Египте 21-летняя невеста Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.