В Египте молодая невеста умерла через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день

В Египте молодая невеста умерла через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день

Девушка почувствовала резкую боль в животе и груди, как только зашла в новый дом.

В Египте 21-летняя невеста Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что девушка жаловалась на усталость, когда заходила в свой новый дом в селе Медум в провинции Бени-Суэйф, что на севере Египта.

Также читайте В Индии во время свадьбы умерла невеста: ее заменили младшей сестрой и продолжили празднование

Вскоре молодая невеста почувствовала резкую боль в груди, ее пришлось госпитализировать. Пациентка умерла в больнице.

"Вчера мы были на свадьбе Исры, где все были счастливы, сегодня мы похоронили ее", — рассказал двоюродный брат египтянки Мохаммад Хамед.

По сообщениям местных СМИ, событие шокировало всю деревню, почти все жители которой пришли попрощаться с Исрой.

"После свадьбы невеста почувствовала усталость и резкую боль в животе и груди. Она попросила свою семью не покидать ее. Невесту доставили в больницу, где она испустила последний вздох", — поделился один из жителей Медума.

Ранее в Индии в районе города Этавах во время свадьбы умерла невеста. Чтобы не останавливать церемонию, покойную заменили ее младшей сестрой и продолжили празднование.

Новости мира: в Италии во время свадьбы погиб 3-летний сын украинского священника

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку