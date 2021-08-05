Эксперт спрогнозировал рост стоимости молочки: когда ожидать скачка цен в Украине

Цены на молочные продукты могут повыситься частично и из-за влияния инфляции.

Цены на молоко и молочные продукты в Украине "взлетят" вверх осенью 2021 года. Одной из причин роста стоимости этих продуктов может быть и рост инфляции в Украине.

Об этом заявил заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Совета (ВАС) Денис Марчук, пишет "ГолосUA".

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"Если говорить о ценах на молоко и молочные продукты: летом сезон больших надоев, а осенью надои молока уменьшатся. Динамика цен показывает, что у нас в хозяйственном секторе снижение объемов производства молока более 6%, то есть нет показателей того, чтобы мы полностью могли обеспечить себя молоком. Соответственно, спрос превышает предложение, цены немного растут", — сказал Денис Марчук.

Кроме того, эксперт отмечает, что в этом году в стране зафиксирована значительная инфляция. И, если в Украину поступают импортные продукты, они не могут стоить дешевле, чем на внешних рынках.

Напомним, в Украине снижаются цены на овощи борщового набора и другую плодоовощную продукцию. Больше всего снизилась стоимость баклажанов. Также немного подешевели дыни и арбузы.

Как сообщалось, в Украине дорожает мясо крупного рогатого скота. Так, например, цена на говядину достигает 102,71 грн/кг, что на 16% больше прошлого года.

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