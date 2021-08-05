Мигранта из России на "скорой" доставили домой из Днепра

Мигранта из России на "скорой" доставили домой из Днепра

Иностранца доставили к линии границы между пунктами пропуска двух стран.

В Днепропетровской области мигранта из России отправили на родину в карете скорой помощи. Человек, который имеет проблемы со здоровьем отвезут домой.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, спасатели Днепропетровской области помогали миграционной службе отправить домой россиянина, который имеет серьезные проблемы со здоровьем. Его отвезут в РФ на машине "скорой помощи".

Так мужчины в сопровождении представителей миграционной службы, врача одной из больниц Кривого Рога и спасателей доставили к линии границы между пунктами пропуска двух стран и передали компетентным органам РФ.

Напомним, что Литва больше каких обстоятельствах не пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо — пограничникам разрешено воспользоваться силой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку