Мигранта из России на "скорой" доставили домой из Днепра

Иностранца доставили к линии границы между пунктами пропуска двух стран.
В Днепропетровской области мигранта из России отправили на родину в карете скорой помощи. Человек, который имеет проблемы со здоровьем отвезут домой.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, спасатели Днепропетровской области помогали миграционной службе отправить домой россиянина, который имеет серьезные проблемы со здоровьем. Его отвезут в РФ на машине "скорой помощи".
Так мужчины в сопровождении представителей миграционной службы, врача одной из больниц Кривого Рога и спасателей доставили к линии границы между пунктами пропуска двух стран и передали компетентным органам РФ.
Напомним, что Литва больше каких обстоятельствах не пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо — пограничникам разрешено воспользоваться силой.