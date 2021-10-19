У Великій Британії наречена померла за два дні до весілля

У Великій Британії наречена померла за два дні до весілля

У жінки діагностували смертельну хворобу.

У Великій Британії смертельно хвора наречена померла, коли до весілля залишалося всього два дні.

Про це повідомляє видання Daily Record.

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33-річна вчителька Емма Луїза Лонгстафф і 32-річний Ліам Бредіш планували одружитися в Мексиці в 2020 році, але через пандемію COVID-19 весілля довелося відкласти.

У вересні 2021 року у жінки діагностували рак. Після цього пара вирішила, що весілля потрібно зіграти якомога швидше.

Церемонія була призначена на 12 жовтня. Лонгстафф і Бредіш встигли найняти фотографа і весільний автомобіль. Самопочуття жінки швидко погіршувалося, і через п'ять тижнів після діагнозу вона померла.

Укласти шлюб прямо в лікарні не вдалося, оскільки перед смертю вона була непритомною.

Нагадаємо, у Єгипті 21-річна наречена Ісра Шаабан померла від серцевого нападу всього через годину після весілля, її поховали наступного дня.

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