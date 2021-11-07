Астролог назвал самые беспокойные знаки Зодиака

Как известно, темперамент у всех людей разный, поэтому неудивительно, что одни стоически выдерживают все испытания, с которыми сталкиваются, а другие эмоционально – а иногда и физически – на них реагируют.

Как правило, они по любому поводу страдают, переживают, мечутся по комнате, заламывают руки и "изменившимся лицом бегут пруду". Астролог Людмила Булгакова назвала самые беспокойные знаки Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков, как говорят в народе, хлебом не корми – дай попереживать. Так уже устроены представители знака, что им для этого даже повод не нужен – они запрограммированы на душевную маету, тревожность и мнительность, которые выливаются у них в слезы и даже истерики. Исправить представителей знака, сделав их спокойными и уравновешенными – задача невыполнимая, не стоит и пытаться, нужно принимать их такими, какие они есть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов беспокойными делает присущая им двойственность: трудно быть спокойным и уравновешенным, когда внутри у тебя живет не один, а два человека, причем каждый из них тянет их в свою сторону. Неудивительно, что представителям знака то хочется куда-то бежать и что-то делать, то сидеть и не дергаться. Под влиянием таких разновекторных стремлений недолго потерять эмоциональное равновесие и начать демонстрировать крайнее беспокойство – как по поводу, так и без повода.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы спокойны только тогда, когда находятся на своем любимом месте – витают в облаках, но стоит им спуститься на грешную землю, как они впадают в депрессию и, как следствие, тревожность и беспокойство. Этих зодиакальных небожителей настораживает и расстраивает все: необходимость общаться с людьми, которые их не понимают, требование действовать не так, как они хотят, а так, "как положено", и даже потребность следовать своим собственным желаниям и стремлениям – это для представителей знака так утомительно!

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