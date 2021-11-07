Премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию – СМИ

Премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию – СМИ

В результате нападения также пострадали несколько охранников.

Премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми госпитализировали с легкими травмами после того, как в его резиденцию в Багдаде попала ракета "Катюша".

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат нацелился на имение главы иракского правительства в ночь на воскресенье, 7 ноября. По данным издания, всего в результате нападения пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе охранники аль-Казыми.

Иракское правительство подтвердило информацию о неудачном покушении на премьер-министра, заверив, что аль-Казыми "жив и здоров". Силовики, со своей стороны, принимают необходимые меры в связи с атакой.

Сам премьер уже прокомментировал инцидент в своем микроблоге в Twitter, сказав, что "предательские ракеты" его "не поколеблют".

"Ни на йоту не поколеблется стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа (...). Со мной все в порядке", — написал глава иракского правительства, призвав граждан "к спокойствию и сдержанности во имя Ирака".

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق, صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين, ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

Источник в службах безопасности Ирака подтвердил изданию факт перехвата беспилотника, который, как предполагается, пытался атаковать дом аль-Казыми.

Кроме того, указывают в материале, вблизи столичного района Зеленая зона, в пределах которого расположено посольство США и другие дипломатические миссии, произошла "интенсивная перестрелка".

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