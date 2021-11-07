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Премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию – СМИ

Премьера Ирака госпитализировали после атаки беспилотника на его резиденцию – СМИ

Associated Press

В результате нападения также пострадали несколько охранников.

Премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми госпитализировали с легкими травмами после того, как в его резиденцию в Багдаде попала ракета "Катюша".

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат нацелился на имение главы иракского правительства в ночь на воскресенье, 7 ноября. По данным издания, всего в результате нападения пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе охранники аль-Казыми.

Иракское правительство подтвердило информацию о неудачном покушении на премьер-министра, заверив, что аль-Казыми "жив и здоров". Силовики, со своей стороны, принимают необходимые меры в связи с атакой.

Сам премьер уже прокомментировал инцидент в своем микроблоге в Twitter, сказав, что "предательские ракеты" его "не поколеблют".

"Ни на йоту не поколеблется стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа (...). Со мной все в порядке", — написал глава иракского правительства, призвав граждан "к спокойствию и сдержанности во имя Ирака".

Источник в службах безопасности Ирака подтвердил изданию факт перехвата беспилотника, который, как предполагается, пытался атаковать дом аль-Казыми.

Кроме того, указывают в материале, вблизи столичного района Зеленая зона, в пределах которого расположено посольство США и другие дипломатические миссии, произошла "интенсивная перестрелка".

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