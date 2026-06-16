Месопотамские "Помпеи": археологи нашли 4000-летний город, разрушенный войной

Археологи нашли древний дворец с осадами осады / Июстративное фото

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Во время масштабных раскопок вблизи города Эрбиль в Ираке международная команда исследователей натолкнулась на руины монументального поселения времен средней бронзовой поры. Ученые предполагают, что найденное укрепленное поселение Курд-Кабурстан является легендарным политическим центром Кабра, подвергшимся внезапному и жестокому уничтожению 4 тысячи лет назад.

Об этой уникальной находке сообщил Университет Центральной Флориды.

Уникальные находки в разрушенном дворце

Одной из самых важных находок стал разрушенный восточный дворец в нижнем городе, где сохранились бесценные исторические артефакты. Исследователи обнаружили там 20 клинописных табличек и более 100 административных печатей, лежавших прямо под толстым слоем пепла.

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Найденные тексты оказались древними административными записями, фиксировавшими перемещение товаров, рабочую силу и повседневную деятельность дворца. Несколько табличек датировано разницей в считанные дни, что идеально совпадает с возможной хронологией внезапного падения города.

Сейчас эти старинные надписи тщательно изучают ведущие эпиграфисты из американских университетов. Первые результаты расшифровки свидетельствуют о том, что некоторые тексты могут быть напрямую связаны с известной победной стелой царя Дадуши.

Человеческие потери и масштабы древней осады

Последствия военной осады оказались катастрофическими не только для архитектуры, но и жителей этого древнего поселения. Внутри разрушенного дворца археологи обнаружили останки 17 человек, трагически погибших во время штурма.

Тела умерших не были похоронены в официальных могилах и не имели традиционных сопутствующих вещей. Некоторых людей оставили именно там, где их застала смерть, в частности, одного мужчину нашли лицом вниз над каменным бассейном.

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Руководитель раскопок Тиффани Эрли-Спадони назвала эти доказательства самым ярким археологическим примером древней осадной войны. Биоархеологи планируют провести изотопный анализ и исследование древней ДНК, чтобы выяснить происхождение погибших горожан.

Мультикультурный центр Северной Месопотамии

Чтобы понять настоящие размеры города, ученые провели магнитометрическое изображение территории площадью более 80 гектаров. Сканирование обнаружило монументальную защитную стену с бастионами, полностью окружавшую это масштабное поселение.

Эти открытия бросают вызов устоявшимся представлениям о том, что историческое значение имели лишь южные месопотамские города вроде Вавилона. Находки доказывают, что северные поселения были крупными, хорошо укрепленными и чрезвычайно важными политическими центрами.

За пределами дворцового комплекса археологи раскопали хорошо сохранившуюся улицу с продуманной дренажной системой и жилыми помещениями. Все эти детали убедительно указывают на существование высокоорганизованного городского общества, а не просто отдаленного провинциального городка.

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Напомним, археологи обнаружили близ Иерусалима вырубленный в скале тоннель длиной около 50 метров. Его предназначение и возраст до сих пор остаются загадкой для ученых.

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