День соцработника: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Этот день ежегодно празднуется в первое воскресенье ноября.

В воскресенье, 7 ноября, в Украине отмечается День работника социальной сферы. Этот день ежегодно празднуется в первое воскресенье ноября.

История праздника

День работника социальной сферы установлен Указом Президента в 1999 году. Этот профессиональный праздник является свидетельством высокой оценки государством роли работников, ежедневно обеспечивающих реализацию государственной политики по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты и безопасности труда, трудовых отношений.

Сегодня в социальной сфере Украины работает около 150 тысяч человек. Они дарят людям надежду на лучшее, своевременно подают руку помощи тем, кто в этом нуждается.

Картинки и открытки для приветствия

Поздравление с Днем работника социальной сферы

С Днем работника социальной сферы

Поздравления с Днем соцработника

С Днем соцработника

Поздравления с Днем соцработника — прикольные sms

Сегодня день святых людей,

Вы, словно ангелы, святые.

Несете свет, сметая тень,

Спасая жизни от уныния!



Соцслужбы трудятся всегда

На благо судеб одиноких.

Так пусть обходит вас беда,

Проблем не будет в жизни многих!



Пусть вам вернется то тепло,

Что вами людям отдается.

И станет на душе светло,

И сердце радостно забьется!

***

Соцработникам любимым,

Добрым, ласковым, красивым,

Пожелаю не болеть

И душою не стареть.



Пусть добро все к вам вернется,

Пусть удача улыбнется.

Силы, выдержки, любви,

Счастливы чтоб были вы!

***

С праздником вас, соцработники наши!

Счастья, здоровья и радостных дней!

Будут в порядке пусть близкие ваши,

Вы же — гордитесь работой своей.



В работе терпение пусть помогает,

Сомненья, проблемы и беды уйдут.

Пусть вера с надеждой всегда выручает,

А дома пускай вас все любят и ждут.

***

Социальная работа —

Очень сложная забота,

Нужно всем вокруг помочь,

Несмотря на день и ночь.



Я тебя хочу поздравить,

Труд твой доблестный прославить,

Пожелать в делах везенья

И лихого настроенья!

***

Поздравляю с Днем социального работника! Желаю положительной атмосферы на работе, отзывчивости и человечности, понимания и внимания, ответственности и решительности. Будьте профессионалами своего дела. Здоровья, личного благополучия и веры в лучшее!

***

Желаю терпения и душевного равновесия. Желаю доброты души и отрады сердца. Желаю профессионализма в работе и уверенности на жизненной платформе. Пусть ничто не раздражает. Пусть никто не огорчает. Пусть каждый день будет успешным и счастливым. С Днём социального работника.

***

С праздником! Желаю видеть вокруг себя только счастливые и лучезарные улыбки, доброту и понимание. Пусть та забота, которую оказывает социальный работник, вернется в двойном объеме, принося с собой теплые воспоминания, искренние эмоции и благодарность.

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