Народные приметы, обряды и обычаи 7 ноября

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень.

7 ноября верующие и церковь чтят память мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника, Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифы.

7 ноября: церковный праздник

Святой Маркиан был чтецом, а святой Мартирий – поддиаконом (иподиаконом) в Царьграде, а оба они были нотарями при патриархе святом Павле (память его чествуем 19 (6) ноября). В обязанности нотарей принадлежало записывать послания патриарха и различные письма, касающиеся его правления. Когда святого Павла изгнали из Царьграда и замучили – это подробно описано в его житии, – тогда лжепатриарх арианин Македоний начал преследовать всех верующих, а помогал ему в том высокий достойник Филипп. Среди тех, кто принял мученическую смерть, были также святые Маркиан и Мартирий. Их бросили в тюрьму и морили там голодом. Македоний обещал им обоим епископское достоинство, что император Констанций (сын Константина Великого, ярый арианин) одарит их всяким добром, но они не привязывались своим сердцем к золоту; для них величайшим богатством была любовь Христа Спасителя, за которого стремились пострадать.

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Бог почтил их мученической смертью – они оба наклонили свои головы под меч палача. Их мощи погребены у Меландийских ворот. Святой Иоанн Златоуст начал возводить над их мощами, прославившимися многочисленными чудесами, церковь.

7 ноября: украинские народные традиции

Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень. Бывает и наоборот: листья опадут, а плоды вплоть до морозов твердые.

У дуба и осины самый поздний падолист; рано опавшие листья на липах зима будет лютая. Ранний снег на ранней весне.

Первый прочный снег выпадает на ночь; днем снег долго не задержится.

Если первый снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро взойдет.

7 ноября: народные традиции

Раньше считалось, что именно в этот день становится очень холодно, и близится настоящая зима. В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали за умершими близкими.

7 ноября: что нужно делать

Наши предки в этот день ходили на кладбище, благоустраивали могилы, зажигали свечи. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома тоже устраивали поминки. Столы накрывали блюдами, которые любили покойные родственники. Заведено помогать обездоленным и сиротам.

7 ноября: что нельзя делать

Торговцам запрещалось есть хлеб, иначе торговли не будет.

Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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