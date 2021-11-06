День ангела 7 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 7 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 7 ноября празднуют: Афанасий, Валерий.

Мужские именины

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный". Взрослый Афанасий – это добрый и отзывчивый мужчина. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий – сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать. В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и достаточно покладист в отношениях с коллегами.

Валерий

Имя Валерий происходит из Византии и берет свое начало от римских родовых имен Valesios и Valerius. Они же, в свою очередь, берут свое начало от слова "valeo", которое переводится как "быть сильным, здоровым". Валерий спокойный, предсказуемый и думает о последствиях своих поступков. В то же время он энергичен и общителен, добрый и надежный друг, на которого можно положиться даже в самую тяжелую минуту. Его жизненная позиция отдает некоторым максимализмом, однако Валерий так же требователен и к себе, чего за многими не замечается. Еще стоит отметить, что Валерий отличный собеседник с широким кругозором и хорошим чувством юмора.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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