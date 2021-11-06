День ангела 7 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 7 листопада святкують: Афанасій, Валерій.

Чоловічі іменини

Афанасій

Ім'я Афанасій має грецьке походження та перекладається як "безсмертний". Дорослий Афанасій – це добрий і чуйний чоловік. Він вміє по-справжньому дружити, а його близькі цінують його турботу і увагу. Ще можна помітити, що Афанасій – прихильник "золотої середини" у всьому. Він вміє відпочивати, але не забуває і працювати. В роботі Афанасія відрізняє надійність і акуратність. Він цінує свій колектив і досить поступливий у стосунках із колегами.

Валерій

Ім'я Валерій походить з Візантії і бере свій початок від римських родових імен Valesios та Valerius. Вони ж своєю чергою беруть свій початок від слова "valeo", що перекладається як "бути сильним, здоровим". Валерій спокійний, передбачуваний і думає про наслідки своїх вчинків. Водночас він енергійний і товариський, добрий і надійний друг, на якого можна покластися навіть у найважчу хвилину. Його життєва позиція віддає деяким максималізмом, проте Валерій так само вимогливий і до себе, чого за багатьма не помічається. Ще варто відзначити, що Валерій чудовий співрозмовник із широким кругозіром та гарним почуттям гумору.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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