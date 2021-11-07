Народні прикмети, обряди і звичаї 7 листопада

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь.

7 листопада віряни та церква вшановують пам'ять мучеників Маркiана i Мартирiя, преподобних Мартирiя, диякона, i Мартирiя, затворника, Печерських, у Дальнiх печерах, мученика Анастасiя, праведного Тавифи.

7 листопада: церковне свято

Святий Маркіян був читцем, а святий Мартирій – піддияконом (іподияконом) у Царгороді, а обидва вони були нотарями при патріархові святому Павлі (пам’ять його вшановуємо 19 (6) листопада). До обов’язків нотарів належало записувати послання патріарха та різні листи, що стосувалися його урядування. Коли святого Павла прогнали з Царгорода і замучили – це докладно описано у його житії, – тоді лжепатріарх аріянин Македоній почав переслідувати всіх вірних, а допомагав йому в тому високий достойник Филип. Серед тих, хто прийняв мученицьку смерть, були також святі Маркіян і Мартирій. Їх кинули у в’язницю і морили там голодом. Македоній обіцяв їм обом єпископську гідність, що імператор Констанцій (син Костянтина Великого, затятий аріянин) обдарує їх усяким добром, та вони не прив’язувалися своїм серцем до золота; для них найбільшим багатством була любов Христа Спасителя, за якого прагнули постраждати.

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Бог вшанував їх мученицькою смертю - вони обидва нахилили свої голови під меч ката. Їх мощі поховано біля Меландійських воріт. Святий Іван Золотоустий почав зводити над їх мощами, що прославилися численними чудами, церкву.

7 листопада: українські народні традиції

Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь. Буває і навпаки: листя опаде, а плоди аж до морозів тверді.

У дуба й осики найпізніший падолист; рано опало листя на липах зима буде люта. Ранній сніг на ранню весну.

Перший тривкий сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається.

Якщо перший сніг, упав на мокру землю — залишиться, на суху — скоро зійде.

7 листопада: народні традиції

Раніше вважалося, що саме цього дня стає дуже холодно, і наближається справжня зима. У народі називали цей день "бабські плачі". Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близькими.

7 листопада: що треба робити

Наші предки цього дня ходили на кладовище, упорядковували могилки, запалювали свічки. Їжу роздавали бідним, щоб ті пом’янули померлих. Удома теж влаштовували поминки. Столи накривали стравами, які любили покійні родичі. Заведено допомагати знедоленим і сиротам.

7 листопада: що не можна робити

Торговцям заборонялося їсти хліб, інакше торгівлі не буде.

Їжу після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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