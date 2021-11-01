Містичний прогноз на 1-7 листопада: що руни нам віщують

Руни дають нам своєрідні підказки на прийдешній період.

Руни — це літери в наборі споріднених алфавітів, відомих як рунічні алфавіти. Руни використовувалися для написання різними германськими мовами до прийняття латинського алфавіту і для спеціальних цілей після цього, наприклад, зараз вони використовуються для ворожіння.

Найдавніші відомі рунічні написи датуються приблизно 150 роком нашої ери. Символи, як правило, були замінені латинським алфавітом, оскільки культури, які використовували руни, зазнали християнізації приблизно до 700 року нашої ери в Центральній Європі та 1100 року нашої ери в Північній Європі. Однак використання рун збереглося для спеціалізованих цілей у Північній Європі. До початку 20 століття руни використовувалися в сільській місцевості Швеції в декоративних цілях в Даларні і в рунічних календарях.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 1-7 листопада 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Ґебо"

ТСН.ua

"Ґебо" - це сьома руна германського Старшого Футарка. Назва руни означає "дар".

Ця руна розповідає про подарунок у двох сенсах - як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву рівновагу. Також ця руна свідчить про важливість всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин, наприклад, ділових контрактів, особистих взаємозв'язків та партнерських зв'язків.

Зараз всесвіт прагне вас перевірити - що ви дали світу і як ви натомість приймаєте його дари. Незабаром вам запропонують щось, проте у відповідь ви маєте стати ще щедрішим. Коло обміну немає бути розірване. А щоб досягнути духовної рівноваги, ви маєте навчитися давати і приймати.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Даґаз"

ТСН.ua

"Даґаз" — це двадцять третя руна германського першого Футарка. Назва руни означає "день" або "світанок".

Ця руна свідчить про велике досягнення, пробудження, розуміння. Згадайте про ясність сонячного світла в протилежність нічній невпевненості. Настав період для планування чи здійснення запланованого. Ви наділені владою здійснювати зміни відповідно до власних бажань. Очікуйте на перетворення. Зараз розпочався період безпека та впевненості у собі. Сподівайтеся на зростання і прогрес. Ви досягнули балансу та місця перетину протилежностей.

Перед вами світлий шлях, який осяює добра удача. Нині ви можете побачити небезпеку та уникнути її, тому що вас осяює божественне світло. Водночас не варто робити помилок, дозволивши власному успіху засліпити вас. Цінуйте те кожне благо, яке освітлює ваш шлях.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" - це шоста руна германського Футарка, яка пов'язана з творчістю. Назва походить від словосполучення "соснова скіпка", а деякі дослідники вважають, що йдеться про факел.

Ця карта розповідає про бачення, послання, знання, творчість, натхнення, технічні здібності. Йдеться про вітальний вогонь життя, стриману та водночас керовану силу, вогонь перетворень та перебудови. Також ця руна оповідає про силу творення власної реальності, силу світла. Вона наче відкриває вашу власну потужність. Тому не забувайте про пристрасть у справах.

Також у вас з'явиться свіжий погляд на життя, який допоможе вам побачити справжню ціну речей. Використовуйте можливості, які вас оточують, щоб стати прикладом для людей.

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