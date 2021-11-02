Эзотерические лайфхаки ноября: пять советов

Ранее в третий месяц осени заканчивались все полевые работы.

Начался третий месяц осени. Октябрь считается месяцем, когда мы глубоко погружаемся в свою внутреннюю тьму и так будет продолжаться вплоть до периода зимнего солнцестояния.

Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила пять советов о том, как с точки зрения эзотерики пережить этот месяц.

Ноябрь: происхождение названия

Как пишет известный украинский этнограф в книге "Месяцелик", генеалогия луны достаточно давняя и интересная. Для подавляющего большинства европейских языков он имеет общий латинский корень "новом", потому что занимал девятую позицию в исчислении Древнего Рима. Однако во многих славянских языках, в том числе и на украинском, ноябрь получил совершенно самостоятельное название. У белорусов это "ноябрь", поляков и чехов — "листопат", у сербохорватов — "студепы".

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Еще при Киевской Руси последний месяц осени назывался "декабрем", а современный декабрь — "январем". Почему же тогда нынешний месяц в Украине получил это не совсем точное название? Дело в том, что за основу современного календаря взято западноукраинское разделение времени. А именно там завершающий месяц осени сохранил нынешнюю наклейку. В Галичине тогда ощущалось значительное влияние западных славян, у которых осенний цикл не совсем совпадает с украинским.

Весьма интересными, есть региональные названия ноября — "полузимник", "ворота зимы", "коммотрус", "ноябрь", "падолист"; последние два значения опять же касаются западноукраинских говоров, но они в древности означали законченное действие, то есть "опавшее листья".

Ноябрь: обычаи и традиции

С началом ноября для земледельцев настала пора относительной передышки, собран урожай, сделаны припасы для животных, покоится примерзлая нива, а значит, можно собраться в группу, повеселиться попеть. Под эту пору уже справляли свадьбу, юноши и девушки сходились на вечерницы и на рассвете, устраивая всевозможные забавы. Среди них особое место принадлежало братчинам.

Эзотерические лайфхаки ноября: магические советы

Первой важной точкой в ноябре является молодой человек в Скорпионе, который состоится 5 ноября. Такое астрологическое сочетание усиливает сексуальные желания, настраивает людей на дела любви. Ноябрь 2021 – время, когда тебе особенно захочется страсти и безумной любви, но следует быть осторожными.

Такое астрологическое сочетание усиливает сексуальные желания, настраивает людей на дела любви. Ноябрь 2021 – время, когда тебе особенно захочется страсти и безумной любви, но следует быть осторожными. Зеркальная дата 11.11.2021 считается особенной. Нумерологи называют число 11 сакральным и уверяют, что загаданное в день энергетической силы желание обязательно сбудется.

считается особенной. Нумерологи называют число 11 сакральным и уверяют, что загаданное в день энергетической силы желание обязательно сбудется. 14 ноября начнется коридор затмений перед лунным затмением накануне. В большинстве случаев коридор затемнений является трудным периодом для землян, но одновременно и временем, когда можно найти внутренние ресурсы. Следует обратить внимание на собственные триггеры и их проработать. Только от вас зависит работа со своими страхами, комплексами и проблемами и вы должны выйти из коридора затемнений победителем, успешно преодолев их, а не застрять на окольных путях.

начнется коридор затмений перед лунным затмением накануне. В большинстве случаев коридор затемнений является трудным периодом для землян, но одновременно и временем, когда можно найти внутренние ресурсы. Следует обратить внимание на собственные триггеры и их проработать. Только от вас зависит работа со своими страхами, комплексами и проблемами и вы должны выйти из коридора затемнений победителем, успешно преодолев их, а не застрять на окольных путях. Леониды – это интенсивный метеорный дождь, связанный с кометой Темпеля – Туттля. Метеорный дождь можно наблюдать ежегодно около 17 ноября . Потому это хорошее время, чтобы еще раз загадать желания.

. Потому это хорошее время, чтобы еще раз загадать желания. 19 ноября произойдет лунное затмение. Обратите внимание, что в этот период увеличивается вероятность появления раздражительности. Могут возникнуть небольшие проблемы со сном. Также растет вероятность ссор и скандалов с близкими людьми. В период затемнений лучше не перенапрягаться и стараться как можно больше отдыхать, контролировать свои эмоции. 19 ноября — это также и очередное полнолуние в году. Это полнолуние в астрологическом знаке Стрелец, которое еще называют Снежным. С точки зрения астрологии в этот день вам нужно обрести стабильность и расслабиться, но одновременно некоторое время зайти в зону комфорта.

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