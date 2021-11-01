Таропрогноз на ноябрь 2021: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают понять, куда двигаться дальше.

Карты Таро – древняя система для гадания будущего, которая приобрела особую популярность в течение последних десятилетий. Она позволяет узнать, что же вы действительно чувствуете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерика Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро на ближайший месяц - ноябрь 2021 года.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Туз жезлов"

Эта карта – апофеоз стихии огня в картах Таро. Она свидетельствует о начале чего-то нового, оригинальности, творческом взгляде на жизнь и определенных авантюрах. Поэтому она подсказывает, что следует верить в свои силы, знать, куда двигаться дальше, столкнуться с правдой лицом к лицу, проявлять инициативу в любви, действовать вдохновенными новыми идеями, решать проблемы, быть охваченным радостным возбуждением, страстно относиться к жизни.

Также речь идет о чувстве новизны и о новом и необычном. Масть жезлов связана с энергией и действием, поэтому эта карта означает какие-то действия во внешнем мире, связанные с получением результатов. Туз – это вдохновение, которое дарит не только оригинальные идеи, но и дает энергию, чтобы воплотить их в жизнь.

Сейчас вы стоите на пороге больших возможностей или любопытных открытий. Поэтому лучше взять под контроль ситуацию и проявить свои деловые качества. Также эта карта олицетворяет момент, когда нужно доверять свои инстинкты.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Король жезлов"

Эта карта говорит о власти, самоуверенности, жизненной силе, драматизме. Она свидетельствует о мастерстве и искусстве, театральности и харизме, желании к самореализации, риске, основанном на интуиции, желании быть в центре внимания, отсутствии скромности, щедрости и великодушии.

Теперь вы наполнены живой энергией, которую будет вносить в любое дело. Также речь идет о харизматичном и талантливом лидере. Также вам нужно учиться на своих ошибках, узнавать пределы своих возможностей и развивать новые умения. Благодаря этому пониманию вы сможете продвинуться вперед. Вам нужно взглянуть на себя со стороны, возможно, и не до конца объективно. К тому же пора идти на риск, потому что вы получили знания и уверенность в себе. Повернитесь лицом к людям, но идите своим путём.

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Скоро вы получите профессионализм в собственном деле и сможете выполнять большие проекты, а для достижения результата нужно надеяться только на себя. Ваши оригинальные найдут поддержку.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Тройка мечей"

Эта карта свидетельствует о разочаровании, понимании сути проблемы, триумфе логики над эмоциями, определенном разрыве, ощущении внутренней боли, осознании тяжелой правды, решении, которое принято вопреки чувствам, плохом отношении окружающих, обмане близкого человека, сильной ревности, желании делать больно другим людям.

Сейчас нужно быть абсолютно честным с собой, следует с ясной головой понять суть проблемы, а потом решить ее, но для этого нужно самообладание. Спасти вас сейчас могут старая добрая логика и рациональное мышление. Если вы ее спокойно рассмотрите, пообщаетесь с окружающими, то поймете, что подобные ситуации переживает немало людей. Только так можно дойти до лучшего понимания себя и окружающих.

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