7 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Народ называл этот день "бабскими или дедовскими плачами". Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали за умершими близкими.

Какой сегодня день

В воскресенье, 7 ноября, в мире отмечается Международный день африканского писателя. В Венгрии в этот день празднуют День оперы, в Тунис – День памяти, в Аргентине – День спортивной прессы, в Люксембурге – День Святого Виллиброрда.

Памятные даты 7 ноября

1788 — казаки под руководством Антона Головатого завоевали османскую крепость Очаков.

1909 — во Львове создан Украинский Студенческий Союз.

1917 – в России наступает Октябрьская революция.

1918 – начало третьего наступления большевиков на Украину.

1928 — в Харькове официально открыт Госпром — первый украинский и европейский небоскреб.

1940 — В Канаде создан Комитет украинцев Канады — КУК.

1941 — Люфтваффе потопило теплоход "Армения" вблизи Севастополя. Погибли более 5 тыс. человек.

1951 — В Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.

1967 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.

2000 — Джордж Уокер Буш стал президентом США.

Джордж Буш-младший / Associated Press

Церковный праздник сегодня 7 ноября

7 ноября православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря Мартирия. За высокую душевную чистоту и соблюдение строгого поста был поставлен в дьяконы, имел дар творить чудеса. Его святое имя упоминается в 7-й песне канона преподобных Дальних пещер. В народе говорили, что 7 ноября плачет даже природа – дождем или снегом. Надо было вспомнить всех серых и убогих, несчастных и обиженных, пожалеть их.

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Что нельзя делать в этот день

Торговцам запрещалось есть хлеб, иначе торговли не будет.

Женщинам нельзя плакать в подушку 7 ноября, потому что считается, что перо помнит все слезы, и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, то все беды перейдут к нему.

Еду после поминовений нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

Приметы на 7 ноября

Народ называл этот день "бабскими или дедовскими плачами". Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали за умершими близкими. Кроме того, любая женщина считала в этот день своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, покаяться в грехах, очистить душу искренними рыданиями. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой и помыслами.

В этот день и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. По поверью, это природа оплакивает людей, ушедших в мир иной. Наши предки 7 ноября ходили на кладбище, зажигали свечи. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома тоже устраивали поминки. Столы накрывали блюдами, которые любили покойные родственники.

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Именины 7 ноября

День ангела (именины) сегодня, 7 ноября, празднуют: Афанасий, Валерий.

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