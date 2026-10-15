Чем полезны белые грибы для организма: какие витамины содержат и кому их не стоит есть

Белые грибы

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Белый гриб, или боровик (Boletus edulis), относится к наиболее ценным съедобным лесным грибам. Его используют для приготовления супов, соусов, подливок, гарниров и начинок, а также заготавливают на зиму.

Белые грибы содержат разнообразные питательные вещества и биологически активные соединения. Однако их состав зависит от условий роста, зрелости и способа приготовления.

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Сколько калорий и белка содержат белые грибы

Свежие боровики примерно на 89% состоят из воды, поэтому имеют сравнительно невысокую энергетическую ценность.

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В 100 г свежих белых грибов содержится примерно:

45 ккал;

2,3 г белка;

0,9 г жира;

7,4 г общих углеводов по использованной методике анализа;

88,8 г воды.

Калорийность и количество питательных веществ в белых грибах могут отличаться в зависимости от того, где они росли и насколько зрелыми были во время уборки.

Какие витамины и минералы есть в белых грибах

Среди необходимых для нормальной работы организма боровики содержат следующие минеральные вещества:

Калий принимает участие в поддержании водно-электролитного баланса, работе мышц и нервной системы.

Медь необходима для деятельности определенных ферментов, обмена железа и образования соединительной ткани.

Железо является важным компонентом гемоглобина, обеспечивающего перенос кислорода кровью.

Цинк участвует в работе иммунной системы, синтезе белков и заживлении тканей.

Марганец необходим для ряда обменных процессов и работы ферментов.

В белых грибах также обнаруживаются витамины группы B, участвующие в энергетическом обмене и поддержании нервной системы.

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Количество этих веществ может существенно изменяться в зависимости от места роста грибов.

Отдельно следует упомянуть витамин D. Грибы способны накапливать его в форме витамина D2, в частности под воздействием ультрафиолетового излучения. Однако его содержание в дикорастущих боровиках непостоянно.

Могут белые грибы заменить мясо

Белые грибы могут дополнять сбалансированное питание, но не является полноценной заменой мяса. Для сравнения, в 100 граммах свежих боровиков значительно меньше белка, чем в том же количестве курятины или говядины. Потому грибы лучше рассматривать как дополнительный ингредиент, а не основной источник белка.

Полезны ли белые грибы для пищеварения

В составе грибов есть пищевые волокна и структурные полисахариды, в частности хитин и бета-глюканы. Они отличаются от обычных усваиваемых углеводов и не полностью расщепляются пищеварительными ферментами человека.

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Именно из-за особенностей грибной клеточной стенки большие порции боровиков могут быть тяжелыми для пищеварения. У некоторых людей после грибных блюд возникают вздутие, чувство тяжести или дискомфорт в животе. Поэтому белые грибы лучше употреблять хорошо приготовленными и умеренными порциями, особенно если есть чувствительность пищеварительной системы.

Обладают белыми грибами антиоксидантными свойствами

В боровиках обнаруживают фенольные соединения, полисахариды и другие вещества, некоторые из них демонстрируют антиоксидантную активность во время лабораторных исследований. Антиоксиданты способны взаимодействовать с активными молекулами, избыток которых может повреждать клеточные структуры.

В научном обзоре, опубликованном в журнале Food Chemistry, исследователи проанализировали химический состав белых грибов и результаты экспериментов по потенциальным полезным свойствам их компонентов. В частности, изучали антиоксидантную, противовоспалительную и антимикробную активность отдельных веществ. Однако результаты исследований на клетках и животных нельзя автоматически переносить на людей.

Пока нет достаточных клинических доказательств, что употребление белых грибов лечит воспалительные заболевания, предотвращает рак или имеет другой доказанный лечебный эффект.

Сохраняют ли сушеные белые грибы полезные свойства

Сушка позволяет сохранить боровики на более длительное время и сделать их аромат более концентрированным. После удаления большинства воды доля белков и минеральных веществ на 100 г сухого продукта становится выше, чем в свежих грибах.

Однако это не означает, что при сушке образуются дополнительные питательные вещества. Изменяется, прежде всего, их концентрация вследствие потери влаги. Некоторые витамины могут частично разрушаться под влиянием температуры, света и кислорода.

Поэтому питательный состав сушеных грибов зависит от температуры обработки, продолжительности сушки и условий последующего хранения.

Кому не стоит есть белые грибы

Несмотря на питательные свойства, дикорастущие грибы могут представлять опасность для отдельных групп людей. Министерство здравоохранения Украины рекомендует воздерживаться от употребления грибов:

детям до 12 лет;

беременным женщинам;

женщинам в период грудного вскармливания;

людям пожилого возраста.

Эти оговорки связаны прежде всего с рисками отравления дикорастущими грибами и особенностями их переваривания.

Людям с заболеваниями пищеварительной системы или индивидуальной непереносимостью также следует учитывать собственное состояние здоровья.

Отдельная проблема — возможность спутать съедобные боровики с несъедобными или ядовитыми грибами.

Кроме того, дикорастущие грибы могут накапливать нежелательные элементы из почвы. Поэтому их не следует собирать вблизи промышленных предприятий, автомобильных трасс и потенциально загрязненных территориях.

Как правильно готовить белые грибы

Чтобы получить вкусное блюдо без излишка добавленного жира, боровики можно запекать, тушить с овощами или использовать для приготовления супов.

Если обжаривать их в большом количестве масла или добавлять много сливок, калорийность готового блюда будет значительно возрастать.

Перед приготовлением грибы следует тщательно очистить и осмотреть. Экземпляры с плесенью, признаками гниения или неприятным запахом использовать нельзя.

Дикорастущие грибы необходимо термически обрабатывать. Есть их сырыми или недостаточно приготовленными не следует.

Если после грибного блюда возникают тошнота, рвота, боль в животе, диарея или другие подозрительные симптомы, следует немедленно обратиться за помощью. Не следует ожидать, пока состояние ухудшится.

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