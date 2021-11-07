День соцпрацівника: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Цей день щорічно відзначається в першу неділю листопада.

У неділю, 7 листопада, в Україні відзначається День працівника соціальної сфери. Цей день щорічно відзначається в першу неділю листопада.

Історія свята

День працівника соціальної сфери встановлений Указом Президента 1999 року. Це професійне свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щоденно забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати та безпеки праці, трудових відносин.

Сьогодні у соціальній сфері України працює приблизно 150 тисяч осіб. Вони дарують людям надію на краще, своєчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує.

Картинки і листівки для привітання

З Днем соцпрацівника

Привітання з Днем соцпрацівника

З Днем працівника соціальної сфери

Привітання з Днем працівника соціальної сфери

Привітання з Днем соцпрацівника - прикольні sms

Субсидії, пільги, допомога в роботі,

Червоний хрест-ви завжди в турботі.

Ви для людей - янголи долі й надії.

Хай же збуваються всі Ваші мрії.

Зі святом щиро Вас ми вітаєм,

Невичерпної життєвої енергії. бажаєм

Хай добром вернеться Ваша теплота

Добробуту, злагоди на довгі літа!

***

Ви — справжні світлі янголи добра,

Підтримки, віри та надії!

Дорога ваша буде хай ясна,

І збудуться сердечні усі мрії.



Хай дякують за ваш нелегкий труд,

За доброту й душевну ласку.

Хай на роботі добре справи йдуть,

Й попереду чекає тільки щастя!

***

Хай ваше добре серце

Завжди від щастя палає.

Й у душі вашій озерце

Думками її зігріває.

Хай завжди щастить

На роботі і вдома.

Іскра хай горить,

Хоч і страшенна буває втома.

***

Турбота ваша людям на добро,

Ви вмієте підтримати й утішить.

Так вже на світі зроду повелось,

Підтримка в смутку завжди наймиліша!



Хай буде ваша сила повсякчас

Підтримана з подякою державою.

Повага справжня і любов до вас,

Робота завше новою й цікавою!

***

Робота з людьми - одна з найскладніших. Хто, як не ви, зігріє і втішить? Допоможе самотнім людям або тим, хто потрапив у біду? Ми дякуємо вас у ваше професійне свято. Любові і миру в сім’ї, повноцінної віддачі в роботі, хороших людей на шляху!

***

З Днем соціального працівника! Побажаємо представникам цієї дивовижної і необхідної професії ніколи не ставати байдужими до драма, що їх оточують, але, при цьому, берегти свою нервову систему. Нехай знайдуть цей баланс і зберігають його завжди.

***

Вітаю із професійним святом — Днем працівника соціальної сфери України! Бажаю, щоб кожен день на роботі приносив щиру людську подяку та радість від такої важливої справи. Нехай робочі будні будуть легкими, а вихідні — яскравими, нехай поруч будуть добрі колеги та найкращі друзі. Радості, здоров’я та задоволення від кожного дня!

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання