Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

День соцпрацівника: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

День соцпрацівника: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Pexels

Цей день щорічно відзначається в першу неділю листопада. 

У неділю, 7 листопада, в Україні відзначається День працівника соціальної сфери. Цей день щорічно відзначається в першу неділю листопада. 

Історія свята

День працівника соціальної сфери встановлений Указом Президента 1999 року. Це професійне свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щоденно забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати та безпеки праці, трудових відносин.

Сьогодні у соціальній сфері України працює приблизно 150 тисяч осіб. Вони дарують людям надію на краще, своєчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує.

Картинки і листівки для привітання

З Днем соцпрацівника / ©
З Днем соцпрацівника
Привітання з Днем соцпрацівника / ©
Привітання з Днем соцпрацівника
З Днем працівника соціальної сфери / ©
З Днем працівника соціальної сфери
Привітання з Днем працівника соціальної сфери / ©
Привітання з Днем працівника соціальної сфери

Привітання з Днем соцпрацівника - прикольні sms

Субсидії, пільги, допомога в роботі,
Червоний хрест-ви завжди в турботі.
Ви для людей - янголи долі й надії.
Хай же збуваються всі Ваші мрії.
Зі святом щиро Вас ми вітаєм,
Невичерпної життєвої енергії. бажаєм
Хай добром вернеться Ваша теплота
Добробуту, злагоди на довгі літа!

***

Ви — справжні світлі янголи добра,
Підтримки, віри та надії!
Дорога ваша буде хай ясна,
І збудуться сердечні усі мрії.

Хай дякують за ваш нелегкий труд,
За доброту й душевну ласку.
Хай на роботі добре справи йдуть,
Й попереду чекає тільки щастя!

***

Хай ваше добре серце
Завжди від щастя палає.
Й у душі вашій озерце
Думками її зігріває.
Хай завжди щастить
На роботі і вдома.
Іскра хай горить,
Хоч і страшенна буває втома.

***

Турбота ваша людям на добро,
Ви вмієте підтримати й утішить.
Так вже на світі зроду повелось,
Підтримка в смутку завжди наймиліша!

Хай буде ваша сила повсякчас
Підтримана з подякою державою.
Повага справжня і любов до вас,
Робота завше новою й цікавою!

***

Робота з людьми - одна з найскладніших. Хто, як не ви, зігріє і втішить? Допоможе самотнім людям або тим, хто потрапив у біду? Ми дякуємо вас у ваше професійне свято. Любові і миру в сім’ї, повноцінної віддачі в роботі, хороших людей на шляху!

***

З Днем соціального працівника! Побажаємо представникам цієї дивовижної і необхідної професії ніколи не ставати байдужими до драма, що їх оточують, але, при цьому, берегти свою нервову систему. Нехай знайдуть цей баланс і зберігають його завжди.

***

Вітаю із професійним святом — Днем працівника соціальної сфери України! Бажаю, щоб кожен день на роботі приносив щиру людську подяку та радість від такої важливої справи. Нехай робочі будні будуть легкими, а вихідні — яскравими, нехай поруч будуть добрі колеги та найкращі друзі. Радості, здоров’я та задоволення від кожного дня!

Читайте також: 

Наступна публікація