День соцпрацівника: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Цей день щорічно відзначається в першу неділю листопада.
У неділю, 7 листопада, в Україні відзначається День працівника соціальної сфери. Цей день щорічно відзначається в першу неділю листопада.
Історія свята
День працівника соціальної сфери встановлений Указом Президента 1999 року. Це професійне свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щоденно забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати та безпеки праці, трудових відносин.
Сьогодні у соціальній сфері України працює приблизно 150 тисяч осіб. Вони дарують людям надію на краще, своєчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує.
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем соцпрацівника - прикольні sms
Субсидії, пільги, допомога в роботі,
Червоний хрест-ви завжди в турботі.
Ви для людей - янголи долі й надії.
Хай же збуваються всі Ваші мрії.
Зі святом щиро Вас ми вітаєм,
Невичерпної життєвої енергії. бажаєм
Хай добром вернеться Ваша теплота
Добробуту, злагоди на довгі літа!
***
Ви — справжні світлі янголи добра,
Підтримки, віри та надії!
Дорога ваша буде хай ясна,
І збудуться сердечні усі мрії.
Хай дякують за ваш нелегкий труд,
За доброту й душевну ласку.
Хай на роботі добре справи йдуть,
Й попереду чекає тільки щастя!
***
Хай ваше добре серце
Завжди від щастя палає.
Й у душі вашій озерце
Думками її зігріває.
Хай завжди щастить
На роботі і вдома.
Іскра хай горить,
Хоч і страшенна буває втома.
***
Турбота ваша людям на добро,
Ви вмієте підтримати й утішить.
Так вже на світі зроду повелось,
Підтримка в смутку завжди наймиліша!
Хай буде ваша сила повсякчас
Підтримана з подякою державою.
Повага справжня і любов до вас,
Робота завше новою й цікавою!
***
Робота з людьми - одна з найскладніших. Хто, як не ви, зігріє і втішить? Допоможе самотнім людям або тим, хто потрапив у біду? Ми дякуємо вас у ваше професійне свято. Любові і миру в сім’ї, повноцінної віддачі в роботі, хороших людей на шляху!
***
З Днем соціального працівника! Побажаємо представникам цієї дивовижної і необхідної професії ніколи не ставати байдужими до драма, що їх оточують, але, при цьому, берегти свою нервову систему. Нехай знайдуть цей баланс і зберігають його завжди.
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Вітаю із професійним святом — Днем працівника соціальної сфери України! Бажаю, щоб кожен день на роботі приносив щиру людську подяку та радість від такої важливої справи. Нехай робочі будні будуть легкими, а вихідні — яскравими, нехай поруч будуть добрі колеги та найкращі друзі. Радості, здоров’я та задоволення від кожного дня!
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